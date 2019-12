W wielu polskich miastach zorganizowano w środę protesty przeciwko dyscyplinującemu sędziów projektowi nowelizacji ustaw sądowych. Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w śledztwie ws. wybuchu gazu w Szczyrku na początku grudnia. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty związane ze spowodowaniem pożaru i wybuchu gazu oraz zawaleniem się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób. Podejrzany o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy Zbigniew S. nie został aresztowany - zdecydował Sąd Rejonowy w Lublinie. Z kolei sąd w Katowicach podjął decyzję, że podejrzany o oszustwo i sfałszowanie weksla dziennikarz Kamil Durczok będzie odpowiadał z wolnej stopy. Do zmian doszło we władzach Stowarzyszenia Wiosna. Na stanowisko prezesa powróciła Joanna Sadzik - już wcześniej szefowała stowarzyszeniu organizującemu Szlachetną Paczkę, a ostatnio była wiceprezesem.

W całej Polsce protesty w obronie sądów. "Dzisiaj znowu wracamy do dyktatury"

W wielu miastach Polski odbyły się dziś demonstracje przeciwko dyscyplinującemu sędziów projektowi nowelizacji ustaw sądowych. "To jest jak zły sen, my chcemy się jak najszybciej obudzić" - mówią protestujący żądający wycofania się Prawa i Sprawiedliwości z projektu.

Środowisko sędziowskie jednoznacznie określiło nowelizację ustaw jako "pacyfikację sędziów".



Marek Ast o ustawie dyscyplinującej sędziów: Celem jest zapewnienie niezawisłości sędziowskiej

"Są wątpliwości w opinii Biura Analiz Sejmowych. Myślę, że trzeba będzie wziąć je pod uwagę" - przyznał poseł PiS Marek Ast, odnosząc się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM do ustawy dyscyplinującej sędziów. "Największe emocje wzbudza rozszerzenie katalogu przesłanek warunkujących wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu. Być może rzeczywiście kwestie związane z działaniami przeciwko wymiarowi sprawiedliwości powinny być bardziej doprecyzowane" - stwierdził.

Przekonywał również, że projekt - krytykowany szeroko za ograniczanie czy wręcz niszczenie sędziowskiej niezależności - ma ją w istocie wzmocnić.

"Ja widzę przede wszystkim to, że celem propozycji projektowej jest to, żeby zapewnić niezawisłość sędziowską, żeby sędziowie rzeczywiście nie udzielali się politycznie" - podkreślał poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Wielka fuzja na europejskim rynku samochodowym

Fiat Chrysler i PSA podpisały umowę o fuzji. To oznacza, że jedna firma będzie produkowała takie auta jak Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo i Lancia.



Prezydenckie Bombki. Bożonarodzeniowa aukcja na rzecz Jagody zakończona!

Zakończyła się charytatywna aukcja Prezydenckich Bombek. Sprawdź, za ile zostały wylicytowane najpiękniejsze! Dochód ze sprzedaży ręcznie robionych bombek zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Sportu Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i pozwoli spełnić marzenie Jagody Litner - 15-letniej pływaczki, która dzięki słuchaczom RMF FM ma szansę reprezentować Polskę w światowych igrzyskach osób z zespołem Downa, które odbywają się w Turcji.



Biuro Analiz Sejmowych o projekcie PiS dyscyplinującym sędziów: Poważne ryzyko naruszenia zasady niezależności

Projekt ustawy dyscyplinujący sędziów "narusza zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej przed prawem polskim" - napisało Biuro Analiz Sejmowych w opinii do rozwiązań autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Opinia - sporządzona w trybie pilnym - jest niezwykle krytyczna wobec projektu partii rządzącej.



Na ponad 60 stronach krok po kroku sejmowi legislatorzy przeprowadzają wykład dotyczący prawa europejskiego i udowadniają, że zdecydowana większość pomysłów partii rządzącej rodzi poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności, bezstronności sądów, niezawisłości sędziów. Jako członek Unii Europejskiej, Polska jest zobowiązana do ich bezwzględnego przestrzegania.



Będą zmiany w projekcie PiS dyscyplinującym sędziów? "W jakimś sensie zostanie zmodyfikowany"

Sądzę, że na pewno projekt ustawy dyscyplinujący sędziów - w jakimś sensie - zostanie zmodyfikowany - zapowiada w rozmowie z naszym reporterem - poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba. Z kolei PSL proponuje okrągły stół w sprawie propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Według projektu PiS, za kwestionowanie statusu innych sędziów, będzie groziła najsurowsza kara traktowana jako wykroczenie przeciwko wymiarowi sprawiedliwości.



Są zatrzymania po tragicznym wybuchu gazu w Szczyrku. "Ciąg działań i zaniechań"

Trzech mężczyzn zostało zatrzymanych w śledztwie ws. wybuchu gazu w Szczyrku na początku grudnia. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, zatrzymani to Roman D. - prezes firmy budowlanej, która zleciła podziemny przewiert pod ul. Leszczynową, gdzie doszło do tragedii, oraz pracownicy specjalizującej się w takich przewiertach firmy, którzy to konkretne zlecenie wykonywali - Marcin S. i Józef D.

Jak zaznaczyła rzeczniczka bielskiej prokuratury prok. Agnieszka Michulec: "Mamy do czynienia z ciągiem działań i zaniechań, które skutkowały spowodowaniem tej katastrofy. Wszystko ma związek z tą konkretną inwestycją".

Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty związane ze spowodowaniem pożaru i wybuchu gazu oraz zawaleniem się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło 8 osób.

Mężczyznom grozić będzie do 12 lat więzienia.

17-letni Adrian z Kołobrzegu usłyszał zarzut zabójstwa. Za zbrodnię odpowie jak dorosły

Zarzut zabójstwa usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Kołobrzegu 17-letni Adrian, podejrzany o zamordowanie swojego kolegi. W poniedziałek 17-latek miał zabić na klatce schodowej o rok młodszego Sebastiana. Teraz grozi mu nawet 25 lat więzienia.

Zbigniew S. nie trafi do aresztu

Podejrzany o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy Zbigniew S. nie został aresztowany - zdecydował Sąd Rejonowy w Lublinie. Wobec biznesmena zastosowano inne środki, m.in. 500 tys. zł poręczenia majątkowego. Prokuratura zapowiedziała zażalenie.

Jest decyzja sądu ws. aresztu dla Kamila Durczoka

"Podejrzany o oszustwo i sfałszowanie weksla dziennikarz Kamil Durczok będzie odpowiadał z wolnej stopy" - zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Katowicach. Po zażaleniu prokuratury na wcześniejszą decyzję sądu rejonowego, który nie aresztował podejrzanego, sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.



Znów zmiana na stanowisku prezesa w Stowarzyszeniu Wiosna

Zmiana w Stowarzyszeniu Wiosna. Na stanowisko prezesa powróciła Joanna Sadzik - już wcześniej szefowała stowarzyszeniu organizującemu Szlachetną Paczkę, a ostatnio była wiceprezesem.