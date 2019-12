​"Podejrzany o oszustwo i sfałszowanie weksla dziennikarz Kamil Durczok będzie odpowiadał z wolnej stopy" - zdecydował w środę Sąd Okręgowy w Katowicach. Po zażaleniu prokuratury na wcześniejszą decyzję sądu rejonowego, który nie aresztował podejrzanego, sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Zastosowane środki wolnościowe to 200 tys. poręczenia majątkowego, dozór policji połączony z zakazem zbliżanie się kontaktowania ze świadkami oaza zakazem opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Znany dziennikarz został zatrzymany 2 grudnia.



Oświadczenie Durczoka: Zawiódł bank

Przed katowickim sądem okręgowym odbyło się posiedzenie, na którym rozpoznano zażalenie prokuratury na decyzję sądu rejonowego. Na początku grudnia sąd odmówił aresztowania Kamila Durczoka - dziennikarz jest podejrzany o oszustwo i sfałszowanie weksla.



Na posiedzenie do sądu, wraz z trójką obrońców, przyszedł sam podejrzany. Ani dziennikarz, ani prokurator nie rozmawiali z dziennikarzami przed posiedzeniem.



Sąd zgodził się na udział dziennikarzy w posiedzeniu, chociaż sprzeciwił się temu prokurator Sebastian Głuch, tłumacząc to dobrem śledztwa. Podobne stanowisko zaprezentowała obrona i sam Durczok. Sąd zmienił wtedy swoje postanowienie i dziennikarze zostali wyproszeni z sali rozpraw. Nie wiadomo kiedy zostanie ogłoszona decyzja.



W przeddzień rozpoznania zażalenia dziennikarz, który dotąd publicznie nie komentował sprawy, zamieścił oświadczenie na Facebooku. Napisał w nim m.in. że sprawa, w której postawiono mu zarzuty, jest znacznie bardziej skomplikowana niż jej medialny przekaz. Zapewnił, że jego linią obrony jest mówienie prawdy. Ocenił, że w tej sprawie zawiódł bank.

Durczok został zatrzymany 2 grudnia. Prokurator przedstawił mu zarzuty podrobienia dokumentów umożliwiających uzyskanie kredytu i przedłożenia ich w banku oraz doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości.



Sąd odmawia aresztowania

Odmowę aresztowania podejrzanego, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód argumentował m.in. tym, że choć powaga czynu zarzucanego dziennikarzowi jest bezdyskusyjna, jednak prokuratura nie wykazała, że podejrzany mógłby utrudniać śledztwo i tylko aresztowanie jest w stanie zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania.

Prokuratura uważa, że wobec zagrożenia surową karą potrzeba tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania jest uzasadniona. Prokuratorzy przypomnieli, że dziennikarzowi może grozić nawet 25 lat więzienia, a dolna granica tej kary wynosi co najmniej 5 lat.



"Tych, którzy już mnie osądzili, proszę: nie ferujcie wyroków nie znając szczegółów. Jestem zwykłym obywatelem, takim, jak Wy. Zapewniam, że biorę odpowiedzialność za błędy, które w życiu popełniłem" - oświadczył dziennikarz.



Zarzuty wobec Durczoka dotyczą podrobienia weksla i dokumentów z sierpnia 2008 r. towarzyszących zabezpieczeniu kredytu hipotecznego na niemal 3 mln zł. Śledztwo zostało wszczęte w sierpniu br. z zawiadomienia poręczyciela, a także banku, który również jest pokrzywdzony. Jak informowały w sierpniu br. media, bank wezwał byłą żonę dziennikarza do wykupu weksla z powodu nieuiszczenia należności przez kredytobiorcę. Kobieta zaprzeczyła, że złożyła na wekslu podpis. Oświadczyła, że został podrobiony, a jej nie było przy sporządzeniu weksla ani go nigdy nie widziała.

Kolejne problemy Durczoka

Pod koniec lipca tego roku, Kamil Durczok uczestniczył w kolizji drogowej. Po zatrzymaniu okazało się, że dziennikarz w wydychanym powietrzu miał 2,6 promila alkoholu. Usłyszał wtedy dwa zarzuty: sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Wtedy sąd również nie wyraził zgody na tymczasowe aresztowanie Durczoka. Podobnie jak teraz - prokuratura zażaliła decyzję sądu, który po rozpatrzeniu zażalenia nie zastosował aresztu, ale zastosował wobec dziennikarza poręczenie majątkowe wysokości 100 tys. zł.

