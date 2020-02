Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowych. Politycy opozycji ocenili podpisanie tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów jako "kolejny krok w kierunku polexitu". Dzisiaj także Izba Dyscyplinarna SN zdecydowała o zawieszeniu w czynnościach sędziego Pawła Juszczyszyna, równocześnie obniżając o niemal 40 proc. jego wynagrodzenie. Końcem ubiegłego roku Juszczyszyn nakazał Kancelarii Senatu udostępnienie list poparcia kandydatów do KRS. Wtorek to także drugi dzień wizyty w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie wygłosił wykład "Polska i Francja w Europie", podczas którego podkreślił wagę polsko-francuskich relacji. Co jeszcze wydarzyło się we wtorek? Najważniejsze informacje znajdziecie w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

