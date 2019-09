Wtorek przyniósł nowe informacje ws. afery hejterskiej. Sędzia Arkadiusz Cichocki - który gotowy był ujawnić szczegóły zorganizowanej akcji oczerniania sędziów krytycznych wobec rządowych zmian w wymiarze sprawiedliwości - nieoczekiwanie zniknął. Małgorzata Kidawa-Błońska została kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera. Na 7 lat więzienia skazał poznański sąd Arkadiusza Ł. ps. Hoss, nazywanego "królem mafii wnuczkowej". Dotychczasowy poseł rządzącej Partii Konserwatywnej Philip Lee opuścił to ugrupowanie i dołączył do proeuropejskich Liberalnych Demokratów, pozbawiając tym samym rząd Borisa Johnsona większości parlamentarnej.

Był gotów ujawnić szczegóły afery hejterskiej, nieoczekiwanie zniknął. Tomasz Skory o sprawie sędziego Cichockiego

Zdj. ilustracyjne / Kuba Kaługa / Archiwum RMF FM



Sędzia Arkadiusz Cichocki - który po wybuchu afery hejterskiej gotowy był ujawnić szczegóły zorganizowanej akcji oczerniania sędziów krytycznych wobec rządowych zmian w wymiarze sprawiedliwości - nieoczekiwanie zniknął.

Ujawnił to we wtorek dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, który dotarł do korespondencji sędziego Cichockiego: ten ostatni, przebywając w szpitalu, nieoczekiwanie nawiązał kontakt z sędzią, który był na celowniku grupy zajmującej się zorganizowanym hejtem w sieci.

"To Piebiak zlecił mi pracę z Emilią Szmydt" - pisał Arkadiusz Cichocki o byłym już wiceszefie resortu sprawiedliwości Łukaszu Piebiaku i kobiecie, która - jak wynikało z artykułów opublikowanych w drugiej połowie sierpnia przez Onet - miała prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów.

"Koniec bycia pionkiem i zdradzania starych przyjaciół dla nowych. Przepraszam Cię Paweł za ostatni rok. Nie było jeszcze okazji, a powinienem" - podkreślał również Cichocki w korespondencji, do której dotarł dziennikarz RMF FM.

Swojemu rozmówcy proponował spotkanie - ale nigdy do niego nie doszło: kontakt z Arkadiuszem Cichockim się urwał, a miejsce jego obecnego pobytu nie jest znane.

O szczegółach tej tajemniczej historii przeczytacie w artykule Tomasza Skorego ! >>>>

Kidawa-Błońska kandydatką na premiera. "Financial Times": Schetyna "jest postacią dzielącą"



"Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na przyszłego premiera będzie Małgorzata Kidawa-Błońska" - powiedział we wtorek szef PO Grzegorz Schetyna. Jak podkreślił, opozycja do Senatu wystartuje w niekonkurencyjnym wariancie. Nie ma formalnie współpracy, ale staramy się nie konkurować - podkreślił. Zdaniem Grzegorza Schetyny, kandydaci opozycji dają szanse na budowę przewagi w Senacie.





Małgorzata Kidawa-Błońska kandydatem na premiera Koalicji Obywatelskiej "Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na przyszłego premiera będzie Małgorzata Kidawa-Błońska" - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna. Jak podkreślił, opozycja do Senatu wystartuje w niekonkurencyjnym wariancie. "Nie ma formalnie współpracy, ale staramy się nie konkurować" -... czytaj więcej





Jest wyrok ws. "Hossa"

Na 7 lat więzienia skazał poznański sąd Arkadiusza Ł. ps. Hoss, nazywanego "królem mafii wnuczkowej". Jego brat Adam P. został skazany na 6 lat pozbawienia wolności. Obaj oskarżeni byli o kradzieże i wyłudzenia kilku milionów złotych w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu.

Huragan Dorian osłabł, ale nadal jest bardzo groźny

Zbliżający się do południowo-wschodnich wybrzeży USA huragan Dorian cały czas słabnie. Ma kategorię drugą w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Cały czas kieruje się w stronę Florydy - poinformowało amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC).





Boris Johnson w tarapatach przed kluczowymi głosowaniami ws. brexitu. Jego rząd stracił większość

Polityczne zawirowania na Wyspach. Dotychczasowy poseł rządzącej Partii Konserwatywnej Philip Lee opuścił to ugrupowanie i dołączył do proeuropejskich Liberalnych Demokratów, pozbawiając tym samym rząd Borisa Johnsona większości parlamentarnej.

Co istotne, stało się to tuż przed kluczowymi głosowaniami ws. brexitu.

Boris Johnson w tarapatach przed kluczowymi głosowaniami ws. brexitu. Jego rząd stracił większość Polityczne zawirowania na Wyspach. Dotychczasowy poseł rządzącej Partii Konserwatywnej Philip Lee opuścił to ugrupowanie i dołączył do proeuropejskich Liberalnych Demokratów, pozbawiając tym samym rząd Borisa Johnsona większości parlamentarnej. Co istotne, stało się to tuż przed kluczowymi... czytaj więcej

Kolejny serial Netflixa inspirowany twórczością polskiego pisarza

Wideo youtube

Platforma Netflix zapowiedziała kolejny po "Wiedźminie" serial inspirowany twórczością polskiego pisarza. Tym razem będzie to "Kierunek: Noc" na podstawie książki książki Jacka Dukaja "Starość aksolotla".