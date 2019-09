"Niespodziewana decyzja ma na celu nadrobienie strat do rządzącego Prawa i Sprawiedliwości" - tak renomowany brytyjski dziennik "Financial Times" skomentował decyzję Koalicji Obywatelskiej o wskazaniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki na szefową rządu w razie zwycięstwa Koalicji w październikowych wyborach do Sejmu i Senatu.

REKLAMA