Belgijski kolarz Bjorg Lambrecht zmarł wskutek obrażeń doznanych na trasie trzeciego etapu Tour de Pologne. 22-letni zawodnik uderzył w betonowy przepust na drodze. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zapewniał, że duża liczba lotów wynikała z modelu pracy. W specjalnym oświadczeniu odniósł się do sprawy "rodzinnych lotów", czyli przewożenia rządowymi maszynami członków swojej rodziny. Poseł Janusz Sanocki został wyprowadzony siłą z opolskiego urzędu wojewódzkiego. Wcześniej, po awanturze w biurze przepustek, wyłamał szklaną bramkę. Robert Biedroń nie będzie startował w wyborach do polskiego parlamentu, będzie szefem sztabu Lewicy. Dwunastu ministrów rządu Beaty Szydło przekazało darowizny na rzecz Caritas Polska. Łączna kwota to ponad 650 tys. zł. Pieniądze mają pochodzić z przyznanych im w latach 2016-17 premii. Co najmniej 19 osób zginęło, a 30 zostało rannych na skutek eksplozji w centrum stolicy Egiptu, Kairze. Oto najważniejsze wydarzenia poniedziałku.

REKLAMA