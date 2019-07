Główny Inspektorat Farmaceutyczny uruchomi od poniedziałku specjalną infolinię dla pacjentów – to odpowiedź na coraz większe braki leków w Polsce. Jak informują media, w kraju może brakować nawet kilkuset leków. W środę nadeszły też zaskakujące informacje z Brukseli. Beata Szydło nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego. Przygotowaliśmy dla Was podsumowanie najważniejszych wydarzeń środy.

Najważniejsze wydarzenia środy / PAP/EPA / PAP/EPA

Problemy z dostępnością leków. GIF uruchomi specjalną infolinię

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zamierza uruchomić w poniedziałek specjalną infolinię dla pacjentów. To odpowiedź rządu na kryzys lekowy. "Monitorujemy sytuację związaną brakiem dostępności leków w aptekach" - podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski.



Zaskoczenie w PE. Odrzucona kandydatura Beaty Szydło na szefową ważnej komisji

Była premier Beata Szydło (PiS) w środowym głosowaniu nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego.

Kumulacja roczników. Tysiące uczniów bez miejsc w szkołach średnich

Szkolna kumulacja roczników. W pierwszym etapie rekrutacji do szkół średnich 2,5 tys. uczniów w Krakowie, ponad 800 w Szczecinie, tyle samo w Olsztynie i 600 absolwentów w Lublinie nie znalazło miejsca w żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. W Warszawie w tej sprawie spotkali się: prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.



Angela Merkel znów doznała ataku drgawek

Angela Merkel ponownie doznała ataku drgawek - tym razem doszło do tego podczas spotkania kanclerz Niemiec z premierem Finlandii Anttim Rinne w Berlinie. To już trzeci taki przypadek w ciągu ostatniego miesiąca. Rzecznik niemieckiego rządu zapewnił jednak - jak podaje Reuters - że Merkel czuje się dobrze, a jej spotkanie z premierem Finlandii przebiega zgodnie z planem.

Zandberg: Chcemy, by była jedna lista na lewo od PO. I ta lista będzie

"Rozmawiamy i z SLD, i z Wiosną i z naszymi przyjaciółmi z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, Unii Pracy. Ja powiem tyle - ja chciałbym, żeby wyborcy, którzy mają lewicowe i centrolewicowe poglądy mogli oddać głos na listę, która ich reprezentuje" - mówił w Rozmowie w samo południe w RMF FM Adrian Zandberg z Lewicy Razem. "My podjęliśmy decyzję. Nasze stanowisko jest perfekcyjnie jasne - my chcemy, by była jedna lista na lewo od Platformy. I ta lista będzie" - podkreślił.

Powódź Tysiąclecia. 22 lata po katastrofie

Powódź Tysiąclecia. 22 lata temu wielka woda zalała Dolny Śląsk

Czechy, Słowacja, Niemcy, Austria i Polska zostały nawiedzone 22 lata temu przez największą powódź określaną mianem Powodzi Tysiąclecia. Żywioł pochłonął życie 114 osób w tym 56 Polaków, a straty oszacowano na 3,5 miliarda dolarów. "Na początku do człowieka to nie dociera (...). Przy pierwszych wylotach widzi się ogrom wody. Zalane całe wsie, budynki, samochody, gospodarstwa. Zwierzęta na uwięzi, które nie mogą uciec, zwierzęta utopione" - wspomina ten czas Piotr Snopczyński, starszy ratownik GOPR.



