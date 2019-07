​Szkolna kumulacja roczników. W pierwszym etapie rekrutacji do szkół średnich 2,5 tys. uczniów w Krakowie, ponad 800 w Szczecinie, tyle samo w Olsztynie i 600 absolwentów w Lublinie nie znalazło miejsca w żadnej z wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych. W Warszawie w tej sprawie spotkali się: prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski spotkał się w środę z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim w siedzibie MEN. O spotkanie wystąpił prezydent stolicy w celu omówienia problemów warszawskiej edukacji w momencie wprowadzania zmian w polskim systemie oświaty.



Trzaskowski powiedział, że podczas spotkania nie uzyskał odpowiedzi na podstawowe dylematy dotyczące finansowania reformy edukacji. Sytuacja wygląda w ten sposób, że rząd zafundował nam źle przygotowaną i kompletnie nieprzemyślaną reformę i odpowiedzialność jest w stu procentach rządu. Nikt z nas, żaden samorząd takiej reformy nie proponował. W związku z tym należało się do tej reformy dużo lepiej przygotować - dodał.



Prezydent podkreślił, że w szkołach panuje chaos "widzimy, że kumulacja roczników nie została przewidziana i wszystkie problemy z niej wynikające przez rządzących. W związku z tym jasno sobie powiedzmy, że to odpowiedzialność w stu procentach ponosi rząd. Co więcej, widzimy przerzucanie przez cały czas większości kosztów za ponoszone reformy na barki samorządów".

Lublin: Miej fizycznie są

Miejsca pojawiają się gdzieniegdzie teoretycznie. W najbardziej obleganym lubelskim liceum im. Staszica nie wszyscy uczniowie, którzy się dostali przynieśli oryginały dokumentów, przez co zwolnili miejsca. W praktyce jednak do szkoły wpłynęło kilka razy więcej odwołań - i tylko spośród tych uczniów odbędzie się kwalifikacja dodatkowa.

Miejsca fizycznie są, ale na te miejsca dostaną się ci uczniowie, którzy nie dostali się do szkoły, ale mają największą ilość punktów - tłumaczy dyrektor I Liceom Ogólnokształcącego w Lublinie. Oczywiście nie będziemy ogłaszać, że mamy wolne miejsca, bo mamy dwie teczki pełne podań o ponowne rozpatrzenie możliwości przyjęcia tych uczniów do szkoły - dodaje.

W Krakowie problemu nie będzie

2,5 tys. uczniów nie znalazło miejsc w szkołach w Krakowie, ale - jak zapewnia dyrektor wydziału edukacji Urzędu Miasta Krakowa Ewa Całus - problemu nie będzie. W całym mieście przygotowano prawie 19 tys. miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych.

Mamy 2,5 tys. osób nieprzyjętych. Wszyscy mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniających, są dla nich miejsca. Od jutra do 16 lipca trwa rekrutacja uzupełniająca - mówi Całus. Podkreśla, że urząd jest zaskoczony tym jak wielu uczniów nie potwierdziło swojej rekrutacji. A nie potwierdziło ponad 1400 osób, co oznacza, że tyle więcej miejsc mamy teraz w rekrutacji uzupełniającej. To oznacza, że wybrali szkoły niesamorządowe na terenie miasta Krakowa, wybrali szkoły w innych miastach - podkreśla.