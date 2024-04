Zablokowana obwodnica Trójmiasta. Między Chwarznem a Wielkim Kackiem z jezdni wypadła laweta i uderzyła w bariery. Kierowca był zakleszczony.

Zdj. ilustracyjne / Paweł Wodzyński / East News

Laweta, po tym jak najprawdopodobniej wpadła w poślizg, wbiła się w bariery. Teraz stoi w poprzek, blokując obie nitki obwodnicy.

Po godz. 9 na obwodnicy wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Samochód przewoził podnośnik, który spadł i przygniótł kabinę kierowcy. Jak potwierdził nam Łukasz Płusa rzecznik pomorskich strażaków, kierowca był zakleszczony w kabinie. Przed godz. 10 udało się go uwolnić. Jest przytomny.

Ciężarówka nie uderzyła w żaden inny samochód.

Stworzyły się kilkukilometrowe zatory zarówno w stronę Gdańska, jak i Gdyni.

Kierowcy, którzy jadą od strony Chyloni i chcą ominąć to miejsce, najlepiej niech nie wjeżdżają na obwodnicę lub zjadą przez estakadę Kwiatkowskiego. Jadący od strony Gdańska i autostrady A1 mogą zjechać na węźle Wielki Kack, a jeżeli to możliwe - to już w Gdańsku na Osowej.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Do godz. 11 droga będzie zablokowana.