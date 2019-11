We wtorek Sąd Najwyższy oddalił we wtorek jako "oczywiście bezzasadną" kasację obrony ws. Marka Falenty. Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał na 1,5 roku więzienia byłego członka zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich Bruce’a R. Dowiedzieliśmy się też o tym, że Ministerstwo Finansów zawiadamia prokuraturę w sprawie krakowskiej kamienicy Mariana Banasia. Z kolei europosłowie Platformy Obywatelskiej chcą zaskarżyć decyzję ws. umorzenia śledztwa dot. prezentowanych w 2017 r. na manifestacji w Katowicach portretów polityków. Zdjęcia powieszono na symbolicznych szubienicach.

Niejasne przepływy sporych sum. Resort zawiadamia prokuraturę ws. kamienicy Mariana Banasia

Ministerstwo Finansów zawiadamia prokuraturę w sprawie krakowskiej kamienicy Mariana Banasia - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Generalny Inspektor Informacji Finansowej złożył w białostockiej prokuraturze obszerne doniesienie. Urzędnicy resortu odkryli także tajemnicze przepływy finansowe.

Jest wyrok w sprawie katastrofy hali MTK, gdzie zginęło 65 osób

Sąd Apelacyjny w Katowicach skazał na 1,5 roku więzienia byłego członka zarządu Międzynarodowych Targów Katowickich Bruce’a R. Sąd uznał, że Nowozelandczyk jest odpowiedzialny za katastrofę, do której doszło w styczniu 2006 roku.



SN oddalił kasację wyroku dla Marka Falenty. Kara więzienia jest ostateczna

Sąd Najwyższy oddalił we wtorek jako "oczywiście bezzasadną" kasację obrony ws. Marka Falenty, co oznacza, że kara 2,5 roku więzienia wymierzona biznesmenowi prawomocnie przez sąd II instancji stała się ostateczna.







Portrety europosłów na szubienicach. Śledztwo umorzone, PO zapowiada skargę

Europosłowie Platformy Obywatelskiej chcą zaskarżyć decyzję prokuratury, która umorzyła śledztwo ws. manifestacji z listopada 2017 r. w Katowicach. Jej uczestnicy powiesili na symbolicznych szubienicach zdjęcia europosłów głosujących za rezolucją Parlamentu Europejskiego ws. praworządności w Polsce.





Mieli wyrządzić polskiej spółce 850 milionów szkody. Zatrzymała ich ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech byłych członków zarządu spółki EuRoPol GAZ - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Michał S., Zdzisław J. i Mirosław D. mieli wyrządzić spółce szkodę w wysokości 848 milionów złotych.



Trzęsienie ziemi w Albanii. Trwa walka z czasem, pod gruzami wciąż są ludzie

Trzęsienie ziemi, jakie we wtorek nad ranem nawiedziło Albanię, było najsilniejsze od dziesięcioleci. Wstrząsy o magnitudzie 6,4 były odczuwalne wzdłuż całego albańskiego wybrzeża i spowodowały olbrzymie straty materialne. Zginęło co najmniej 21 osób, a około 600 zostało rannych. Największe zniszczenia są w mieście Durres. Na miejscu cały czas pracują służby i ratownicy, którzy przeszukują zawalone budynki, wyciągają rannych spod gruzów i pomagają mieszkańcom w ewakuacji.









Wiceminister sprawiedliwości o sędzim Juszczyszynie. "Stawia się w roli męczennika"

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta atakuje sędziego Pawła Juszczyszyna, któremu resort Zbigniewa Ziobry cofnął faksem delegację do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Sędzia ten zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa. Po tym, jak cofnięto mu delegację, wydał mocne oświadczenie. "Prawo stron do rzetelnego procesu jest dla mnie ważniejsze od mojej sytuacji zawodowej. Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę. Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie" - powiedział.