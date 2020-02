W piątek nie milkły komentarze wokół czwartkowego, sejmowego incydentu z udziałem Joanny Lichockiej. Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie posłanki PiS za obraźliwy gest, który - ich zdaniem - pokazała na sali obrad. Wobec Joanny Lichockiej wyciągnięto pierwsze konsekwencje - wbrew planom nie zostanie ona rzeczniczką prasową sztabu i kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Także w piątek na stronie Sejmu opublikowano zgłoszenia kandydatów na członków KRS oraz wykazy sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom. Weszły również w życie przepisy nowelizacji ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Jedną z informacji dnia były też dane Głównego Urzędu Statystycznego, który podał, że w styczniu inflacja wzrosła z 3,4 do aż 4,4 procent. Oto nasze podsumowanie dnia.

Lichocka nie będzie rzeczniczką kampanii Dudy

Są pierwsze konsekwencje wobec posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Lichockiej po sejmowym incydencie z jej udziałem. Wbrew planom nie będzie ona rzeczniczką prasową sztabu i kampanii prezydenta Andrzeja Dudy - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Lichocka miała otrzymać to stanowisko w sobotę.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o ukaranie Joanny Lichockiej (PiS) za obraźliwy gest, który - ich zdaniem - pokazała na sali obrad. KO zarzuca Lichockiej, że naruszyła w ten sposób dobre imię Sejmu.



Kancelaria Sejmu ujawniła listy poparcia do KRS

Na stronie Sejmu opublikowano w piątek zgłoszenia kandydatów na członków KRS oraz wykazy sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom. Pod koniec stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nakazał publikację list do KRS uchylając postanowienie prezesa UODO o zakazie ich udostępniania.

Sejm przyjął budżet na 2020 rok. Nie ma w nim deficytu

Sejm przyjął w piątek ustawę budżetową na 2020 r. Zakłada ona zbilansowanie dochodów i wydatków, które mają wynieść po 435,3 mld zł. Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński podkreślał, że budżet zapewni długofalową stabilność finansów publicznych.

Posłowie za opłatami od napojów słodzonych i... małpek

Sejm uchwalił razem z poprawkami ustawę wprowadzającą opłaty od alkoholu sprzedawanego w butelkach o objętości do 300 ml - tzw. małpek oraz od słodzonych napojów. Teraz ustawa trafi do Senatu. W piątek na Wiejskiej odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy "o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów".



Ustawa dyscyplinująca sędziów weszła w życie. Co się zmienia?

W piątek weszły w życie przepisy nowelizacji ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, które m.in. rozszerzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadzają zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.





Minister kultury zamierza powołać Zygmunta Stępińskiego na dyrektora POLIN

Minister kultury uzgodnił ze współorganizatorami Muzeum POLIN - prezydentem Warszawy i przewodniczącym Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny - kandydaturę na stanowisko dyrektora. Zamierza powołać Zygmunta Stępińskiego na trzyletnią kadencję - poinformował MKiDN.



Studentka zginęła na otrzęsinach. Uczelnia musi zapłacić zadośćuczynienie

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (UT-P) w Bydgoszczy musi zapłacić 420 tys. zł zadośćuczynienia rodzinie studentki, która w 2015 r. zginęła podczas imprezy otrzęsinowej na uczelni - orzekł w piątek Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Wyrok jest prawomocny.



Ceny poszły ostro w górę! Co będzie na wiosnę?

Główny Urząd Statystyczny podał, że w styczniu inflacja wzrosła z 3,4 do aż 4,4 procent. To zdecydowanie powyżej wszystkich prognoz i jednocześnie najszybsze tempo wzrostu cen w Polsce od 9 lat. To też drugi najgorszy wynik w Unii Europejskiej.

"No Time To Die" w wykonaniu Billie Eilish. Posłuchaj premierowego utworu do nowego Bonda!

Pojawił się oczekiwany przez fanów Jamesa Bonda utwór przewodni do filmu "Nie czas umierać". Piosenkę "No Time To Die" wykonała młodziutka wokalistka Billie Eilish. Najnowsza część przygód Agenta 007 trafi do polskich kin 3 kwietnia.



Plac Szczepański w Krakowie zamienił się w Plac... Zakochanych

Z okazji walentynek - dla zakochanych - i nie tylko, na Placu Szczepańskim w Krakowie czekała moc atrakcji. 14 lutego plac zamienił się w miejsce dla zakochanych. Zobaczcie zresztą sami!