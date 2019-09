Piątek upływa pod znakiem emocji sportowych. Polscy koszykarze zagwarantowali sobie - dzięki wygranej Argentyńczyków: już dzisiaj - awans do ćwierćfinału mistrzostw świata. Wieczorem polscy piłkarze walczą ze Słoweńcami w eliminacjach Euro 2020. Nie brakowało też tematów politycznych. Koalicja Obywatelska zaprezentowała program wyborczy, a sejmowa komisja śledcza ds. VAT przyjęła, wraz z poprawkami, raport końcowy. O czym jeszcze się mówiło? Oto nasze podsumowanie dnia.

Gramy ze Słowenią! [ELIMINACJE EURO 2020]

Bez Kamila Glika w obronie, z Robertem Lewandowskim i Krzysztofem Piątkiem w ataku: polscy piłkarze walczą dzisiaj ze Słoweńcami w eliminacjach Euro 2020!

RELACJĘ z MECZU ZNAJDZIECIE TUTAJ! >>>>

Słowenia - Polska: Gramy! [WYNIK NA ŻYWO] Polscy piłkarze walczą ze Słoweńcami w meczu eliminacji Euro 2020! W składzie biało-czerwonych zabrakło Kamila Glika, poza tym obyło się bez niespodzianek. Zapraszamy do śledzenia wyniku na żywo! czytaj więcej

Polscy koszykarze w ćwierćfinale MŚ! Argentyna pokonała Wenezuelę

Polscy koszykarze zagwarantowali sobie - dzięki wygranej Argentyńczyków: już dzisiaj - awans do ćwierćfinału mistrzostw świata! Po trzech zwycięstwach w pierwszej fazie turnieju biało-czerwoni pokonali w swoim pierwszym meczu drugiej fazy Rosjan, a później Argentyńczycy wygrali z Wenezuelczykami. Oznacza to, że z grupy I awansują właśnie podopieczni Mike'a Taylora i Albicelestes.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT! >>>>



Mecz Polska-Rosja / PAP/EPA/COSTFOTO /

Wideo youtube

Kosiniak-Kamysz o powyborczej koalicji z Kukizem: Nie rozejdziemy się. Kukiz: Jeżeli PSL zacząłby "ściemniać", to wtedy będziemy z tego klubu wychodzić

Wykluczam koalicję z PiS-em - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma takiej opcji, żebym wszedł w koalicję z kimś, kto nie chce realizować moich postulatów. Wejdę w koalicję z każdym, kto mi da gwarancję realizacji naszych postulatów - tłumaczył natomiast Paweł Kukiz, drugi gość Roberta Mazurka. Pytany, dlaczego wspólnie z PSL-em idzie do wyborów parlamentarnych pod szyldem Koalicji Polskiej, odpowiadał: "Wszystkie partie w Polsce są dotknięte patologią. Jedynie PSL wpisało w swój program postulaty Kukiza, które po wejściu w życie likwidują patologie we wszystkich partiach politycznych".

Władysław Kosiniak-Kamysz: Koalicja z PiS? Wykluczam! Paweł Kukiz: Bez realizacji postulatów – nie ma opcji Jakub Rutka /RMF FM

W swoim życiu wiele rozmów nt. koalicji przeprowadziłem. Nigdy nie było tak dużo o programie. Nie rozejdziemy się, będziemy wspólnie podejmować decyzje - tak o Koalicji Polskiej mówił Kosiniak-Kamysz. Do realizacji naszych postulatów będziemy wspólnie w jednym klubie. Jeżeli PSL zacząłby "ściemniać", to wtedy będziemy z tego klubu wychodzić - dodawał Kukiz. Kukiz nie idzie do Sejmu po to, by grzać tam tyłek w ławach sejmowych, bo mogłem pójść z PiS-em, tylko po to, by wprowadzić tam te postulaty, których żadne inne partie polityczne nie chcą - tłumaczył.

Kosiniak-Kamysz i Kukiz zapewniają, że po wyborach będą w jednym klubie "Wykluczam koalicję z PiS-em" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. "Nie ma takiej opcji, żebym wszedł w koalicję z kimś, kto nie chce realizować moich postulatów. Wejdę w koalicję z każdym, kto mi da gwarancję realizacji naszych postulatów" -... czytaj więcej

Raport komisji śledczej ds. VAT przyjęty. Przewiduje m.in. Trybunał Stanu dla Tuska i Kopacz

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT przyjęła, wraz z poprawkami, raport końcowy. Przygotowany przez jej szefa Marcina Horałę (PiS) raport postuluje m.in. Trybunał Stanu dla Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka.



Koalicja Obywatelska zaprezentowała program wyborczy

"Jutro może być lepsze" - to hasło kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, które zostało zaprezentowane na konwencji wyborczej. Program wyborczy KO liczy 134 strony. Przedstawiła go kandydatka na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.

Nie żyje Robert Mugabe. Afrykański despota miał 95 lat

"Zmarł były prezydent Zimbabwe Robert Mugabe; miał 95 lat" - poinformował w piątek portal BBC News, powołując się na rodzinę. Dawny przywódca zmagał się z chorobą, nie podano jednak, na co konkretnie cierpiał.



Nie żyje Robert Mugabe. Afrykański despota miał 95 lat "Zmarł były prezydent Zimbabwe Robert Mugabe; miał 95 lat" - poinformował w piątek portal BBC News, powołując się na rodzinę. Dawny przywódca zmagał się z chorobą, nie podano jednak, na co konkretnie cierpiał. czytaj więcej

Mikroskopy, modele, mapy. Szkoła podstawowa w Prawiednikach z supernowoczesną pracownią!

Katarzyna Michotka o nowej pracowni: Było wyobraźcie sobie, teraz będę mówić do uczniów zobaczcie, poczujcie Józef Polewka, RMF FM

Wstęga przecięta, a to oznacza, że supernowoczesna pracownia biologiczno-chemiczno-geograficzna w szkole podstawowej w Prawiednikach na Lubelszczyźnie została oficjalnie otwarta. Od dziś uczniowie mogą korzystać z wyposażonej w pomoce naukowe sali, a wszystko dzięki naszej akcji charytatywnej Lepsze Jutro w RMF FM.



WIĘCEJ O AKCJI LEPSZE JUTRO PRZECZYTACIE TUTAJ





Ziobro: Przejęliśmy 1,4 mld zł należące do karteli narkotykowych

Zabezpieczyliśmy kwotę 1 mld 400 mln zł należących głównie do karteli narkotykowych w związku z handlem kokainą i narkotykami na skalę międzynarodową oraz w związku z praniem brudnych pieniędzy - poinformował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Polska prokuratura i policja z udziałem amerykańskich służb odniosła "ogromny sukces w postaci zabezpieczenia wielkich pieniędzy należących do kartelu narkotykowego" - poinformował Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej we Wrocławiu.

Boris Johnson w kropce. Parlament przeciwko brexitowi bez umowy

Brytyjska Izba Lordów przyjęła bez poprawek ustawę mającą na celu zablokowanie wyjścia kraju z Unii Europejskiej bez umowy - i otworzyła tym samym drogę do zmuszenia premiera Borisa Johnsona, by złożył wniosek o przedłużenie procesu brexitu do stycznia 2020 roku.

Boris Johnson w kropce. Parlament przeciwko brexitowi bez umowy Brytyjska Izba Lordów przyjęła bez poprawek ustawę mającą na celu zablokowanie wyjścia kraju z Unii Europejskiej bez umowy - i otworzyła tym samym drogę do zmuszenia premiera Borisa Johnsona, by złożył wniosek o przedłużenie procesu brexitu do stycznia 2020 roku. czytaj więcej