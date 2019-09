Brytyjska Izba Lordów przyjęła bez poprawek ustawę mającą na celu zablokowanie wyjścia kraju z Unii Europejskiej bez umowy - i otworzyła tym samym drogę do zmuszenia premiera Borisa Johnsona, by złożył wniosek o przedłużenie procesu brexitu do stycznia 2020 roku.

