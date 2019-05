„Mam wrażenie, że mam do czynienia z sytuacją paradoksalną, bo zazwyczaj chodzi o to, żeby władza polityczna nie ingerowała w funkcjonowanie świata akademickiego, a w tym przypadku – być może – sam świat akademicki zaprosił styl konfrontacji politycznej do swojego wnętrza” – tak dr hab. Andrzej Zybertowicz skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM decyzję Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych o nieprzyznaniu mu tytułu profesora. Dopytywany o to, czym mogła się kierować komisja przy podejmowaniu decyzji, odpowiedział: „Nie znam motywów środowiska i działań zamkniętych, natomiast myślę, że to jest po prostu upadek standardów”.

REKLAMA