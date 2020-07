Na godz. 17 frekwencja w II turze wyborów prezydenckich wyniosła 52,1 proc. proc. osób uprawnionych do głosowania – podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Wybory prezydenckie 2020. PKW podała nowe dane o frekwencji / Leszek Szymański / PAP

Jak podał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak, oznacza to, że swoje głosy oddało już 15 295 512 wyborców. Wszystkich uprawnionych do głosowania jest 29 359 152.



Do godz. 12 frekwencja wyniosła 24,73 proc.

W pierwszej turze - która miała miejsce 28 czerwca - do godziny 12 głosowało 24,08 proc., zaś do godziny 17 - 47,89 proc., ostateczna frekwencja wyniosła 64,51 proc.

Cisza wyborcza obowiązuje do godz. 21. Wtedy też poznamy wyniki exit poll - badanie ponownie zostanie przeprowadzone przez firmę Ipsos.