"Wyraziliśmy oczekiwanie, że strona izraelska jednoznacznie odniesie się do tego, co miał na myśli premier Izraela" - ogłosił po spotkaniu z izraelską ambasador wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Dodał, że „dotychczasowe wyjaśnienia uważamy za nieczytelne” . ​Chodzi o wypowiedź ze spotkania Benjamina Netanjahu z izraelskimi dziennikarzami o współpracy Polaków z nazistami.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu / Paweł Supernak / PAP

Przed południem do MSZ została wezwana ambasador Izraela Anna Azari. Rzeczniczka resortu Ewa Suwara poinformowała wówczas, że miało to związek z artykułem izraelskiej gazety dotyczącym wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Muzeum Historii Żydów Polskich. Jak wyjaśniała, resort chciał "uzyskać więcej informacji oraz przekazać polskie stanowisko".