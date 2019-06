Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić w czterech województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, co oznacza, że te zjawiska mogą powodować m.in. straty materialne.

W województwie lubelskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy jest grad.



Na Podkarpaciu prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Tam również można spodziewać się gradu.

W Małopolsce i w województwie śląskim prognozy przewidują wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.



"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne" - czytamy w ostrzeżeniu IMGW.