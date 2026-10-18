Trudny początek i piękny koniec. Maja Chwalińska wygrywa turniej WTA 1000 w Wuhanie

To pierwszy tytuł Chwalińskiej w cyklu WTA. Warto jednak przypomnieć, że Chwalińska była już w finale tegorocznego wielkoszlemowego French Open. W Paryżu przegrała jednak z Rosjanką Mirrą Andriejewą. Turnieje rangi 1000 rangą ustępują tylko Wielkim Szlemom.
W poniedziałek Chwalińska awansuje na 11. miejsce w rankingu światowym.
Impreza w Wuhanie rozgrywana jest od 2014 roku, a wcześniej wygrywały ją zawodniczki dużego kalibru. Trzy triumfy ma Białorusinka Aryna Sabalenka, dwa Czeszka Petra Kvitova, a po jednym Amerykanki Venus Williams i Coco Gauff oraz Francuzka Caroline Garcia.
W półfinale Maja Chwalińska pokonała Igę Świątek.
Wkrótce więcej informacji.