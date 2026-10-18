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Trudny początek i piękny koniec. Maja Chwalińska wygrywa turniej WTA 1000 w Wuhanie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 października (15:30)

Maja Chwalińska wygrała turniej WTA 1000 w chińskim Wuhanie. Polka, mimo przegranej w pierwszym secie, ostatecznie pokonała Brytyjkę Sonay Kartal 2:6, 6:4, 6:2.

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Trudny początek i piękny koniec. Maja Chwalińska wygrywa turniej WTA 1000 w Wuhanie
Maja Chwalińska wygrała pierwszy turniej /East News

To pierwszy tytuł Chwalińskiej w cyklu WTA. Warto jednak przypomnieć, że Chwalińska była już w finale tegorocznego wielkoszlemowego French Open. W Paryżu przegrała jednak z Rosjanką Mirrą Andriejewą. Turnieje rangi 1000 rangą ustępują tylko Wielkim Szlemom.

W poniedziałek Chwalińska awansuje na 11. miejsce w rankingu światowym.

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Impreza w Wuhanie rozgrywana jest od 2014 roku, a wcześniej wygrywały ją zawodniczki dużego kalibru. Trzy triumfy ma Białorusinka Aryna Sabalenka, dwa Czeszka Petra Kvitova, a po jednym Amerykanki Venus Williams i Coco Gauff oraz Francuzka Caroline Garcia.

W półfinale Maja Chwalińska pokonała Igę Świątek.

Wkrótce więcej informacji.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Maja Chwalińska

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