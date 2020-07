Trąba powietrzna przeszła nad Ustroniem Morskim w woj. zachodniopomorskim. Jak informują strażacy, 6 osób zostało rannych. Jest wśród nich 1 dziecko.

Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej w Ustroniu Morskim / Marcin Bielecki / PAP

Według informacji przekazywanych przez strażaków, którzy dostali informację o zdarzeniu o godz. 18:15, żywioł zniszczył osiem domków holenderskich. Uszkodzone zostały także 2 samochody.

Jak informują służby, poszkodowanych zostało 6 osób, w tym dziecko.

Ranni są w dobrym stanie. Mieli ogólne potłuczenia i zadrapania. 5 osób - wśród nich dziecko - trafiło do szpitala.

Jak informują strażacy, niektórzy ranni byli przygnieceni elementami konstrukcji domków.

Na początku to był zwykły deszcz. Ostatnio tutaj dość często pada. Zaczęło to być niepokojące. Bardzo intensywne opady, bardzo silny wiatr. Zobaczyłem w oddali, że zaczynają dachówki latać - z okolicznych domów pozrywało trochę dachówek. Wbiegłem na górę zobaczyć, co się dzieję. Widzę trąbę powietrzną i zacząłem to nagrywać - relacjonował w RMF FM pan Wojciech, przebywający w okolicy Ustronia Morskiego. Nagrany przez niego film prezentujemy poniżej.



Przejście trąby powietrznej nad Ustroniem Morskim Wojciech Chyliński / Gorąca Linia RMF FM