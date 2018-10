Minister Czaputowicz bije się w pierś i zmienia zdanie w sprawie wniosku Zbigniewa Ziobry skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego, premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że pomiędzy ministrami nie ma rozbieżności i prostuje wypowiedź o smogu w Krakowie, a Beata Szydło nie stawia się na rozprawie w sprawie wypadku w Oświęcimiu - środa obfitowała w wiadomości o politykach Prawa i Sprawiedliwości, ale nie były to jedyne ważne informacje dnia. Służby poszukiwawcze z Indonezji odebrały sygnał z czarnej skrzynki rozbitego samolotu Boeing 737 MAX 8, Małgorzata Gersdorf nie została zaproszona na obchody stulecia odzyskania niepodległości, turecka prokuratura podała, że Dżamal Chaszukdżi został uduszony w saudyjskim konsulacie, a Henry Cavill pokazał wideo z planu zdjęciowego serialu "Wiedźmin", którą przygotowuje serwis Netflix.

Taka była środa! / Marcin Obara, Hanna Bardo, BAGUS INDAHONO, JARED WICKERHAM/ DHA / PAP/EPA

Czaputowicz: W pełni popieram wniosek prokuratora generalnego do TK

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących sądownictwa. Chodzi o ocenę konstytucyjności treści normatywnych zawartych w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który dotyczy procedury pytań prejudycjalnych.

Do wniosku Ziobry odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych, o czym poinformowała we wtorek wieczorem wyborcza.pl. W przesłanym do TK stanowisku szefa resortu Jacka Czaputowicza - zamieszczonym na portalu - wskazano, że polskie prawo nie przesądza w sposób jednoznaczny kwestii dopuszczalności kontroli konstytucyjnej aktów prawa pierwotnego UE (czyli unijnych traktatów - w tym przypadku jest to Traktat o funkcjonowaniu UE).



Szef MSZ stwierdza, że istnieją rozbieżne stanowiska prawników, czy TK ma prawo badać unijne traktaty, czy tylko traktat akcesyjny. Czaputowicz wskazuje jednocześnie, że zgodność Traktatu o przystąpieniu Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej z polską konstytucją została przez Trybunał Konstytucyjny stwierdzona w 2005 r. "TK uznał w tym wyroku, że nie jest upoważniony do dokonywania samoistnej oceny konstytucyjności prawa pierwotnego UE. Taka kompetencja służy mu natomiast wobec traktatu akcesyjnego jako ratyfikowanej umowy międzynarodowej" - napisano.

Dziś Czaputowicz zmienił zdanie. "W pełni popieram wniosek prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego" - napisał minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w oświadczeniu opublikowanym w środę na stronie internetowej resortu.





Premier: Nie ma rozbieżności między ministrami co do kierowania pytań do TK ws. przepisów unijnego traktatu

Nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministrem sprawiedliwości i ministrem spraw zagranicznych ws. możliwości kierowania pytań do naszego TK w zakresie poszczególnych przepisów traktatu o funkcjonowaniu UE - powiedział w środę w Dąbrowie Górniczej premier Mateusz Morawiecki pytany o rozbieżności między ministerstwami.



Jesteśmy absolutnie zgodni co do tego, że TK ma pełne prawo do oceny wszystkich możliwych elementów traktatu o funkcjonowaniu UE; jest to absolutnie normalna praktyka występująca we wszystkich krajach UE - dodał premier Morawiecki.

Unijni ambasadorowie potwierdzają: Rada UE zajmie się Polską 12 listopada

Ministrowie państw UE ds. europejskich kolejny raz będą zajmować się Polską 12 listopada. Nie będzie jednak wysłuchania, lecz informacja bieżąca i możliwa dyskusja - powiadomiły źródła unijne. Rozstrzygnięcie takie zapadło w Brukseli na spotkaniu ambasadorów państw UE.



Premier Mateusz Morawiecki sprostował słowa o smogu w Krakowie

Mateusz Morawiecki sprostował w krakowskich gazetach - "Dzienniku Polskim", "Gazecie Krakowskiej" i krakowskiej "Gazecie Wyborczej" - swoją wypowiedź z 14 października dot. działań władz miasta ws. smogu. To efekt wtorkowej decyzji Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Sprostowanie ma ukazać się również w telewizjach i na profilu Prawa i Sprawiedliwości na Facebooku.

Na pierwszych stronach "Dziennika Polskiego", "Gazety Krakowskiej" i w krakowskiej "Gazecie Wyborczej" opublikowano oświadczenie o treści: "Nieprawdziwe są informacje podane przeze mnie w dniu 14 października 2018 r. podczas spotkania wyborczego komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w Krakowie o braku działań prezydenta Jacka Majchrowskiego na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów". Chodzi o wypowiedź premiera z krakowskiej konwencji PiS, która odbyła się 14 października. Morawiecki przywołał wówczas wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2018, w którym - jak mówił - lata 2008-2015 "określone zostały jako brak polityki na rzecz czystego powietrza". Poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym miastem (Krakowem-PAP), nie zrobili nic lub prawie nic - powiedział wtedy Morawiecki.





Indonezja: Odebrano sygnał z czarnej skrzynki rozbitego boeinga

Indonezyjskie służby poszukiwawcze odebrały sygnał z czarnej skrzynki rozbitego samolotu Boeing 737 MAX 8. Odnaleziono także unoszące się na wodzie rzeczy osobiste pasażerów oraz niewielkie części samolotu.



Szydło nie stawiła się na rozprawie ws. wypadku w Oświęcimiu, zeznawał funkcjonariusz BOR

Wicepremier Beata Szydło nie stawiła się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, gdzie odbyła się druga rozprawa w procesie Sebastiana Kościelnika - kierowcy fiata seicento, oskarżonego o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem kolumny BOR w Oświęcimiu. Zeznania składał funkcjonariusz BOR. Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Poszkodowana została w nim ówczesna premier Beata Szydło oraz funkcjonariusze BOR.



Turecka prokuratura: Chaszukdżi został uduszony w saudyjskim konsulacie

Prokuratura w Stambule oświadczyła, że krytyczny wobec władz w Rijadzie saudyjski dziennikarz Dżamal Chaszukdżi został uduszony niedługo po wejściu do saudyjskiego konsulatu w Stambule 2 października, a jego ciało po śmierci zostało poćwiartowane. "Zgodnie z wcześniej przygotowanym planem, ofiara Dżamal Chaszukdżi została uduszona zaraz po wejściu do konsulatu - czytamy w oświadczeniu prokuratury. - Zwłoki ofiary po jej śmierci w wyniku uduszenia zostały poćwiartowane i pozbyto się ich".



Kamil Sipowicz: Czuję opiekę i ochronę Kory

My z Korą zawsze sobie mówiliśmy, że jedno bez drugiego nie może żyć. I że jak ja umrę, to Kora też nie będzie mogła żyć i ja mówiłem to samo. Okazuje się, że istnieje życie po śmierci... - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Kamil Sipowicz - poeta, pisarz i filozof, a prywatnie mąż zmarłej przed kilkoma miesiącami Kory Jackowskiej. Gość Roberta Mazurka dodał: Żyję, ponieważ czuję opiekę i ochronę Kory. A byłem w tak skrajnych różnych sytuacjach przez ostatnie dwa miesiące, że bez jej pomocy bym najprawdopodobniej nie przeżył. Wydaje mi się, że jej zależy, żebym żył, żebym był zdrowy, żebym działał. Sipowicz stwierdził: Odczuwam łączność z Korą. Personalny kontakt. Nie tylko z energią, ale też z osobą.



Gersdorf bez zaproszenia na obchody 100-lecia niepodległości. "Tak, jakby SN nie został zaproszony"

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf nie została zaproszona na uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. Organizująca obchody Kancelaria Prezydenta zaproszenie wysłała do zastępującego ją prezesa Dariusza Zawistowskiego.

Mł. insp. Irena Zając: Ciężko pogodzić się z faktem, że zginął człowiek

Podopieczni naszej fundacji pytają "Dlaczego tak się stało?" i "Jak ja sobie poradzę, co dalej?". To są takie zwyczajne pytania zadawane na co dzień, w rodzaju "Dlaczego to mnie spotkało?". Ciężko pogodzić się z faktem, że zginął człowiek - powiedziała mł. insp. w stanie spoczynku Irena Zając w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach poinformowała, że fundacja obecnie ma pod swoją opieką 240 rodzin.



W życiu codzienne wydarza się coś nowego, a śmierć policjanta się w to wszystko wpisuje (...). Rodziny policjantów, co chwilę, rozpamiętują (tragiczne) dni -podkreśliła mł. insp. Zając. Nikt na wypadek śmierci się nie przygotowuje (...). To nie jest tak, że cały czas myśli się o śmierci i o tym, jak niebezpieczny to jest zawód, funkcjonuje się normalnie- zaznaczyła prezes fundacji. Mł. insp. Zając podkreśliła szczególną wagę pomocy psychologicznej zapewnianej podopiecznym fundacji.



Masakra w Pittsburghu. Są zarzuty dla mordercy

Sprawcy sobotniej strzelaniny w synagodze w Pittsburghu, w której zginęło 11 osób, postawiono 44 zarzuty - poinformowała prokuratura federalna USA. W środę sformułowany został akt oskarżenia wobec 46-letniego Roberta Bowersa.





W sieci pojawiło się pierwsze wideo z planu serialu Wiedźmin produkowanego prze Netflix

Internetowy serwis filmowy Netflix pokazał pierwsze zdjęcie Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Rivii. Można już także podziwiać pierwsze, krótkie wideo z aktorem w pełnej charakteryzacji.



