Policja oficjalnie potwierdziła śmierć ośmiu osób w strzelaninie pod barami w Hanau. Jak informują służby - co najmniej sześć innych osób jest rannych. Do ataków doszło w środę późnym wieczorem. Trwa poszukiwanie sprawców.

Policja potwierdza śmierć ośmiu osób / WIESBADEN112 / PAP/EPA

Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że pierwszy atak na bar miał miejsce w środę w śródmieściu Hanau około godziny 22. Do baru z wodnymi fajkami wtargnął zamachowiec i zastrzelił z pistoletu trzy osoby , co najmniej jedną poważnie ranił. Świadkowie mówią, że zamachowców mogło być kilku i po ataku odjechali spod baru czarnym samochodem.



Drugi atak miał miejsce kilkanaście minut później, w podobnym barze oddalonym o 2,5 km, w dzielnicy Kesselstadt. Tutaj zamachowiec/zamachowcy zastrzelili pięć osób i pięć ranili. Świadkowie napadu w relacji regionalnej rozgłośni radiowej mówili, że słyszeli osiem lub dziewięć strzałów, nie są też zgodni czy zamachowiec był jeden, czy też było ich kilku.



Policja przeczesuje miasto z pomocą helikopterów. Drogi wyjazdowe z miasta są zablokowane. Do Hanau przyjeżdżają dodatkowe oddziały policji z sąsiednich miast.



Policja nie komentuje doniesień mediów, w tym Bildu, który podał informację o aresztowaniu przez policję podejrzanego o udział w zamachu oraz hipotezę, iż był on skierowany przeciwko Kurdom. Policja nie podaje do publicznej wiadomości nazwisk ofiar ani ich przynależności etnicznej.



Hanau położone jest około 20 kilometrów na wschód od Frankfurtu nad Menem i ma prawie 100 000 mieszkańców.