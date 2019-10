Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 45,1 procent wyborców, na Koalicję Obywatelską 24,6 proc. - to wyniki sondażu IBRIS dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" na 5 dni przed otwarciem lokali wyborczych. W Sejmie poza liderami badania znalazłyby się jeszcze dwa ugrupowania.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Bielsku-Białej / Andrzej Grygiel / PAP

Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicja Obywatelska nieznacznie zyskują w najnowszym sondażu dla RMF FM i "DGP". W stosunku do poprzedniego badania, przeprowadzonego przez IBRIS 24 września, PiS jest 0,6 proc. na plus, a KO 0,7.

wybory 3 | amCharts

Na trzecim miejscu podium ponownie znalazła się Lewica, tym razem z wynikiem 12,6 proc. to spadek aż o 1,5 proc. względem sondażu z końca września. Do Sejmu weszłaby też Koalicja Polska (czyli Kukiz15 z PSL), która jednak niebezpiecznie zbliża się do wyborczego progu i notuje poparcie na poziomie zaledwie 5,6 proc. - to spadek o 0,4.

Poza Sejmem jest Konfederacja, która oddala się od 5-procentowego progu wyborczego - poparcie dla tego ugrupowania to 3,8 proc., czyli 0,6 procent mniej niż poprzednio.

8,3 proc. respondentów nadal nie wie, na kogo odda swój głos.

Na pytanie o planowany udział w wyborach parlamentarnych 58,6 procent badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak" lub "raczej tak" - warto jednak pamiętać, że deklarowana frekwencja jest zazwyczaj niższa od rzeczywistej w dniu wyborów.