26-latek przyznał się, że siedział za kierownicą bmw. Jak informuje policja, mężczyzna nie powinien tego robić, bo posiadał czynny zakaz sądowy prowadzenia pojazdów.

Do tragedii doszło w okolicy kościoła w Wawrowie. Dzieci szykowały się właśnie do wyjazdu w góry, na upragnione wakacje, do Zakopanego. W autokarze były pootwieranie luki bagażowe, wszyscy pakowali swoje rzeczy. W pewnym momencie od strony ronda w kierunku Czechowa, z dużą prędkością przejechał kierujący - prawdopodobnie - ciemnym bmw i potrącił 10-letniego chłopca, jednego z uczestników wycieczki - relacjonował podinspektor Marcin Maludy - rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Małgorzata Sawoch / PAP