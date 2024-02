Z powodu protestu rolników zwiększyła się kolejka tirów do przejść granicznych z Ukrainą w województwie lubelskim. Czas oczekiwania do odprawy w Dorohusku wynosi 136 godzin, a w Hrebennem - 85 godzin.

Kolejka ciężarówek do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku / Wojtek Jargiło / PAP

O sytuacji przed przejściami granicznymi poinformował rzecznik lubelskiej Izby Administracji Skarbowej Michał Deruś.

W związku z rozpoczętymi protestami rolników na trasach dojazdowych do drogowych przejść granicznych w Dorohusku i Hrebennem, spodziewane są zakłócenia w ciągłości ruchu pojazdów ciężarowych w obu kierunkach - wyjaśnił.

Z przekazanych danych wynika, że ok. 650 ciężarówek stoi w sobotę na wyjeździe z kraju przez Dorohusk, a czas oczekiwania do odprawy wynosi 136 godzin. Natomiast w 85-godzinnej kolejce do przejścia w Hrebennem znajduje się ok. 440 tirów.



Protest rolników przed tymi przejściami rozpoczął się w piątek. Demonstranci przepuszczają w kierunku granicy ok. 1-2 tiry na godzinę. Sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy.