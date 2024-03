4 osoby zatrzymane i przeszukania w kilkudziesięciu miejscach w kraju - to bilans porannej akcji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusze działają na polecenie Prokuratury Krajowej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących zatrzymań. Wiadomo natomiast, że te osoby mają być przekazane prokuraturze, która ma zdecydować o zarzutach.

Przeszukania trwają w mieszkaniach, domach, ale także siedzibach podmiotów gospodarczych w całym kraju. Działania zlecono w wielowątkowym śledztwie prowadzonym przez tzw. "zespół drugi" Prokuratury Krajowej, który kompleksowo zajmuje się nieprawidłowościami w wydawaniu pieniędzy przez fundusz podległy za rządów Zjednoczonej Prawicy Zbigniewowi Ziobrze. Prokuratorzy badają, czy doszło do przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z działalnością Funduszu Sprawiedliwości.



Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości wykryła m.in. Najwyższa Izba Kontroli. Jej raport mówi o niegospodarnym i niecelowym wydawaniu pieniędzy oraz o korupcjogennych mechanizmach w działaniu funduszu, który miał pomagać ofiarom przestępstw.

Jaki o przeszukaniu o Ziobry: Wybijali szyby i niszczyli dom

Jak relacjonował europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki, dzisiejsze przeszukania objęły m.in. dom Zbigniewa Ziobry, a także domy posłów Michała Wosia, Marcina Romanowskiego i Dariusza Mateckiego.

'Dziś rano na polecenie neoprokuratorów Tuska i Bodnara, służby włamały się do domu Z. Ziobro. Wybijali szyby i niszczyli dom. Wszystko pod jego nieobecność i leczenie w związku z nowotworem. Jego nieobecność była łatwa do ustalenia. Nie było nawet próby kontaktu - przecież umożliwiłby wejście, a telefon jest znany. To było jednak celowe. Gangsterskie działanie" - pisał Jaki.