Rada Polityki Pieniężnej tym razem nie podniosła stóp procentowych. Stopa referencyjna pozostała na poziomie 6,75 procent. To oznacza, że przynajmniej na razie kredytobiorcy nie zapłacą wyższej raty.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W dniu 5 października 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.



Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej;

stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej;

stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 6,80 proc. w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej;

Wcześniej mieliśmy z rzędu dwanaście podwyżek stóp procentowych. Niektórym kredytobiorcom rata kredytu wzrosła nawet dwukrotnie. Pani Natalia, z którą rozmawiał nasz reporter, rok temu płaciła ratę w wysokości 1700 złotych. Teraz płaci 3400.

Inflacja dalej rośnie

Jak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu były wyższe o 17,2 proc. niż we wrześniu ubiegłego roku. Tylko w ciągu miesiąca ceny wzrosły o 1,6 proc.

Żywność i napoje bezalkoholowe są droższe aż o 19,3 proc. niż w zeszłym roku i o 1,7 proc. niż przed miesiącem. Gigantycznie drożeje energia - 44,2 proc. (3,7 proc. miesiąc do miesiąca). Za paliwo płacimy 18,3 proc. więcej niż w zeszłym roku, choć w ciągu ostatniego miesiąca staniało o 2,1 proc.

Odczuwalna inflacja jest wyższa

Obecna inflacja jest najwyższa od marca 1997 roku. Komentując ostatnie doniesienia o inflacji, prof. Marian Noga, były członek Rady Polityki Pieniężnej, mówił w piątek w RMF FM, że jego zdaniem społeczeństwo "odczuwa inflację dziesięć procent większą". Czyli odczuwalna inflacja to 27 proc. - mówił.

Ponieważ teraz inflacja przyspiesza, to ja przypuszczam, że 20 proc. będzie w grudniu - powiedział prof. Noga.

Myślę, że w pierwszym kwartale 2023 roku jednak dojdziemy do 23-24 proc. i potem będzie spadek. W zależności od tego, jak zostaną uregulowane ceny energii, to może być spadek nawet do jednocyfrowej inflacji gdzieś tuż po wakacjach. 9 procent może być na przykład we wrześniu 2023 r. - wskazał prof. Noga.