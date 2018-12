Dotychczasowy poseł klubu PSL-Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz został "wypożyczony" do Nowoczesnej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja zatrzymały w Polsce Czeczena podejrzanego o działalność terrorystyczną. Wisła Kraków nie zmieni w najbliższym czasie właściciela. To tylko niektóre tematy czwartku. Co jeszcze się działo? Oto nasze podsumowanie dnia.

Podwyżki cen prądu: Zamiast systemu rekompensat - obniżka podatków

W rządzie pojawił się nowy pomysł rozwiązania problemu drożejącego prądu. Po serii sprzecznych ze sobą wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego politycy razem z energetykami wymyślili nowy, najprostszy ze wszystkich sposób sprawienia, by nasze rachunki nie wzrosły.

Jak ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, pomysł polega na tym, by - zamiast wymyślać skomplikowany system rekompensat czy ewentualnie zmuszać spółki do wycofywania z Urzędu Regulacji Energetyki wniosków o podwyżki - po prostu obniżyć akcyzę na energię. A wystarczy obniżyć ją o połowę.

Podwyżki cen prądu: Zamiast systemu rekompensat - obniżka podatków W rządzie pojawił się nowy pomysł rozwiązania problemu drożejącego prądu. Po serii sprzecznych ze sobą wypowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego politycy razem z energetykami wymyślili nowy, najprostszy ze wszystkich sposób sprawienia, by nasze rachunki nie wzrosły. Jak ustalili... czytaj więcej

Nowoczesna odzyskuje klub w Sejmie. Dołącza Jacek Protasiewicz

Jacek Protasiewicz / Radek Pietruszka / PAP

W polityce nie jest się po to, żeby bito brawa i zawsze chwalono. Bywa czasami, że trzeba podjąć decyzje trudne, kontrowersyjne, ale czasami konieczne - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dotychczasowy poseł klubu PSL-Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz, który został w czwartek "wypożyczony" do Nowoczesnej. Stwierdził, że spodziewał się takich określeń jak "poseł do wynajęcia, z leasingu". Pytany o transfer tłumaczył: Jeden z klubów opozycyjnych stanął na granicy upadku ze szkodą dla całej opozycji. Okazałoby się, że opozycja ma mniej posłów w komisjach śledczych, w debatach telewizyjnych. To ze szkodą dla głosu całej opozycji.



Protasiewicz: Poseł do wynajęcia? Spodziewałem się tego "W polityce nie jest się po to, żeby bito brawa i zawsze chwalono. Bywa czasami, że trzeba podjąć decyzje trudne, kontrowersyjne, ale czasami konieczne" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dotychczasowy poseł klubu PSL-Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz, który został w... czytaj więcej

UE przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji. Nowych nie będzie

Przywódcy państw członkowskich na szczycie unijnym w Brukseli jednogłośnie zdecydowali o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji, jakie nałożono cztery lata temu. Powodem jest niewypełnianie przez Rosję porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Nie zdecydowano jednak o nowych sankcjach, które byłyby odpowiedzią na rosyjską agresję na Morzu Azowskim.



UE przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji. Nowych nie będzie Przywódcy państw członkowskich na szczycie unijnym w Brukseli jednogłośnie zdecydowali o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec Rosji, jakie nałożono cztery lata temu. Powodem jest niewypełnianie przez Rosję porozumień mińskich w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy. Nie... czytaj więcej

Marian Piłka i Zbigniew Bujak o stanie wojennym: Byliśmy przekonani, że skończy się rozlewem krwi

Jestem w klasztorze w pobliżu stoczni. Wiem, że jest otoczona. Jeden z ojców idzie do stoczni z listem ode mnie i pytaniem, czy mam tam iść, czy nie. Przyszła odpowiedź: nie. Spróbuj się jakoś uchować - tak 13 grudnia wspomina gość Porannej rozmowy w RMF FM Zbigniew Bujak. Jestem w więzieniu w Białej Podlaskiej. Jest nas czterech. Jeden z moich towarzyszy mówi: jesteśmy leganie zarejestrowanym związkiem. Jest grobowa atmosfera. Wszyscy są przekonani, że skończy się przelewem krwi - dodaje Marian Piłka.



Poranni goście RMF FM pytani też byli o sprawę księdza Henryka Jankowskiego.



Z księdzem Jankowskim problemy mieliśmy zawsze, chociaż to co zostało teraz ujawnione, szczególnie, gdy chodzi o kwestie pedofilii, mnie samego zaskoczyło. To, że tam jest w tle jakiś homoseksualizm, to było dla nas oczywiste. Wystarczyło zobaczyć jego łazienkę i pokój sypialny. Natomiast to nas zaskoczyło - mówi Zbigniew Bujak.

Zbigniew Bujak o ks. Jankowskim: To, że tam jest w tle jakiś homoseksualizm, to było dla nas oczywiste Michał Dukaczewski /RMF FM

Marian Piłka i Zbigniew Bujak o stanie wojennym: Byliśmy przekonani, że skończy się rozlewem krwi "Jestem w klasztorze w pobliżu stoczni. Wiem, że jest otoczona. Jeden z ojców idzie do stoczni z listem ode mnie i pytaniem, czy mam tam iść, czy nie. Przyszła odpowiedź: nie. Spróbuj się jakoś uchować" - tak 13 grudnia wspomina gość Porannej rozmowy w RMF FM Zbigniew Bujak.... czytaj więcej

"Solidarność" zapowiada protesty

"Dialog w Polsce przestał być formą osiągania porozumień. Niestety rząd pokazał nam, że miejscem do realizacji postulatów jest ulica" - mówi RMF FM Marek Lewandowski, rzecznik prasowy NSZZ "Solidarność". Związkowa centrala grozi protestami, które mają ruszyć wiosną przyszłego roku. W obszernym stanowisku, które przyjęła Komisja Krajowa Solidarności związkowcy wskazują na niesprawiedliwe działania podejmowane przez rząd i na wiele niespełnionych obietnic.

Stanowisko Komisji Krajowej "Solidarności" możecie przeczytać tutaj



Czeczen podejrzany o terroryzm zatrzymany w Polsce

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja zatrzymały Alviego A. - Czeczena podejrzanego o działalność terrorystyczną. Mężczyznę ujęto w Polsce 28 listopada, ale dopiero teraz ta informacja została upubliczniona.

Podejrzany został już aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał zarzut udziału w organizacji przestępczej i będzie sądzony w Polsce. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja zatrzymały Alviego A. Zdj. ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Wisła Kraków tonie. Potencjalni inwestorzy wycofali się z przejęcia klubu

Na zdj. kibice Wisły / Stanisław Rozpędzik / PAP

Wisła Kraków nie zmieni w najbliższym czasie właściciela. O fiasku negocjacji z konsorcjum czterech małopolskich biznesmenów poinformował krakowski klub za pośrednictwem serwisu społecznościowego. Zadłużona Wisła może nie dokończyć sezonu w piłkarskiej ekstraklasie.



Wisła Kraków tonie. Potencjalni inwestorzy wycofali się z przejęcia klubu Wisła Kraków nie zmieni w najbliższym czasie właściciela. O fiasku negocjacji z konsorcjum czterech małopolskich biznesmenów poinformował krakowski klub za pośrednictwem serwisu społecznościowego. Zadłużona Wisła może nie dokończyć sezonu w piłkarskiej ekstraklasie. czytaj więcej

Julia Przyłębska odpowiada na list sędziów TK

Państwa żądanie nie może być uwzględnione - tak prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiada na list siedmiorga sędziów, który ujawniliśmy w środę. Sędziowie prosili o opublikowanie na stronie internetowej Trybunału ich uwag o nieprawidłowościach w jego pracy i przekazanie ich m.in. Trybunałowi Sprawiedliwości UE.

List sędziów do Julii Przyłębskiej możecie przeczytać tutaj.



Odpowiedź szefowej TK publikujemy tutaj

"Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią". 37 lat temu wprowadzono stan wojenny

37 lat temu, 13 grudnia 1981 roku o godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego. To była niedziela. Generał poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i "Solidarności".



Wideo youtube

W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tys. osób. W operacji użyto 70 tys. żołnierzy, 30 tys. milicjantów, 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tys. samochodów. Przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały ponad rok. Kontrolował je m.in. naczelny dowódca wojsk Układu Warszawskiego marszałek Wiktor Kulikow oraz ludzie z jego sztabu.



"Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią". 37 lat temu wprowadzono stan wojenny 37 lat temu, 13 grudnia 1981 roku o godz. 6 rano, Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego. To była niedziela. Generał poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego... czytaj więcej

Kontrowersyjna decyzja Trzaskowskiego. Radni PiS: To oszustwo wyborcze

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obniżył bonifikatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w własność. Uchwała sprzed wyborów samorządowych wprowadziła 98 procentowy upust. Teraz będzie to maksymalnie 60 procent.



Kontrowersyjna decyzja Trzaskowskiego. Radni PiS: To oszustwo wyborcze Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obniżył bonifikatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w własność. Uchwała sprzed wyborów samorządowych wprowadziła 98 procentowy upust. Teraz będzie to maksymalnie 60 procent. czytaj więcej

Służby mundurowe utracą prawo do kontroli osobistej? Wyścig z czasem w Sejmie

Trwa wyścig z czasem w Sejmie, żeby służby mundurowe nie utraciły prawa do przeprowadzania kontroli osobistej. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego obecne przepisy wygasają za 10 dni, a Sejm pracuje nad nowymi dopiero od wczoraj.