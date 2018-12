Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i policja zatrzymały Alviego A. - Czeczena podejrzanego o działalność terrorystyczną. Mężczyznę ujęto w Polsce 28 listopada, ale dopiero teraz ta informacja została upubliczniona.

ABW i policja zatrzymały Czeczenia podejrzanego o terroryzm. Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Policją zidentyfikowała Czeczena jako osobę organizującą wsparcie logistyczne dla terrorystów. Alvi A. przebywał w Polsce legalnie od dłuższego czasu. Wiadomo, że wcześniej brał udział w walkach toczonych na Bliskim Wschodzie jako bojownik Państwa Islamskiego.



Podejrzany został już aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał zarzut udziału w organizacji przestępczej i będzie sądzony w Polsce. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Mamy świadomość, i to jest kolejna historia, która tego dowodzi, że Polska jest częścią świata zagrożonego terroryzmem. Polska ma odpowiednia narzędzia, tutaj głównie służby mają odpowiednie metody pracy, żeby to zagrożenie terrorystyczne neutralizować - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Poinformował też, że "wobec Alviego A. prowadzono również postępowania przygotowawcze, w których miał on status podejrzanego w związku z zarzutem organizowania nielegalnej migracji".