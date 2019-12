Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa UE - a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego: taki wyrok wydali sędziowie Izby Pracy SN, którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał zbadanie legalności działania KRS i Izby Dyscyplinarnej. Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, to potężny cios - o ile nie koniec - w reformę sprawiedliwości wdrażaną od kilku lat przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Sędziowie Sądu Najwyższego Bohdan Bieniek, Piotr Prusinowski i Dawid Miąsek przed ogłoszeniem orzeczenia / Tomasz Gzell / PAP

Wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego został wydany w pierwszej z trzech spraw, których dotyczyło orzeczenie TSUE z 19 listopada.

To ostatnie zapadło w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane właśnie przez Izbę Pracy SN: unijny Trybunał orzekł, że to polski Sąd Najwyższy ma zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej, by ustalić, czy może ona rozpoznawać spory dot. przejścia sędziów SN w stan spoczynku.

Zakończone dzisiaj postępowanie przed SN dotyczyło natomiast odwołania jednego z sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa co do dalszego zajmowania przez niego stanowiska sędziego NSA.

Zgodnie z nową ustawą o SN, odwołania takie rozstrzygane są przez nowo powołaną Izbę Dyscyplinarną SN. Z kolei według listopadowego orzeczenia TSUE, gdyby Sąd Najwyższy uznał, że Izbie Dyscyplinarnej brak niezależności i bezstronności, mógłby przestać stosować przepisy, na mocy których to właśnie do tej Izby należy rozpoznawanie sporów dot. przejścia sędziów SN w stan spoczynku.

W uzasadnieniu dzisiejszego wyroku Izby Pracy SN sędzia Bieniek wskazał, że Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy ustawodawczej i wykonawczej - i jest to punkt wyjścia do oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła.

W odniesieniu do tej ostatniej sędziowie Bohdan Bieniek, Piotr Prusinowski i Dawid Miąsek uznali, że nie jest ona sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.

To - jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory - potężny cios w PiS-owską reformę wymiaru sprawiedliwości - o ile nie jej koniec: jednym wyrokiem Sąd Najwyższy oprotestował bowiem legalność działania powołującej sędziów KRS i unieważnił istnienie nowo powołanej Izby Dyscyplinarnej SN jako sądu w ogóle.