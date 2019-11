Polskie złoto wraca z Anglii do Polski. Narodowy Bank Polski ogłosił właśnie zakończenie tajnej akcji sprowadzania do kraju 100 ton złota. Będzie przechowywane w skarbcu banku centralnego.

Sztabki złota w skarbcu NBP / Leszek Szymański / PAP

W akcję sprowadzania do kraju polskiego złota zaangażowanych było kilka tysięcy osób: głównie ze służb bankowych i bezpieczeństwa. Sztabki złota przez cały listopad były sprowadzane do Polski samolotami.

W wielkiej tajemnicy samoloty ze złotym transportem, wartym ponad 18 miliardów złotych, lądowały na lotniskach w Warszawie i Poznaniu.

Potem niebieskie ciężarówki w eskorcie kilkudziesięciu komandosów rozwiozły złoto do kilkunastu skarbców w całym kraju.

Jest to złoto, które w 1939 roku tuż przed wybuchem II wojny światowej Adam Koc i Ignacy Matuszewski wywieźli przez Rumunię, Turcję, Syrię aż do Anglii, gdzie było do teraz.

Prezes NBP Adam Glapiński przyznał, że w Anglii bank centralny pozostawił część złota, aby "dokonywać rozliczeń bieżących".

Narodowy Bank Polski informował w lipcu, że w latach 2018-2019 zasoby złota NBP wzrosły o 125,7 ton, do 228,6 ton.

Dodano, że blisko połowa polskiego złota zostanie sprowadzona do kraju i będzie przechowywana w skarbcach NBP.