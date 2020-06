Przypadkowi turyści natrafili w sobotę rano na zwłoki leżące pod Zawratem w Tatrach. Na miejsce wezwano ratowników TOPR. Kiedy dotarli miejsce - w tej samej okolicy - Toprowcy odnaleźli drugie ciało.

Przełęcz Zawrat w Tatrach / Lech Muszyński / PAP

Jak podają ratownicy TOPR odnaleziono ciała kobiety i mężczyzny. Zginęli prawdopodobnie w wyniku upadku z dużej wysokości - informuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Do wypadku doszło w nocy, lub w sobotę wcześnie rano.



Spadli żlebem zawratowym. Co się działo trudno powiedzieć. Wygląda na to, że biwakowali na przełęczy. Ale to są tylko takie przypuszczenia. W czasie burzy zaczęli opuszczać namiot, który tam był. Był w strzępach. Wygląda jakby coś ich przestraszyło. Uciekli do żlebu, a potem już musieli ulec wypadkowi - opowiada RMF FM ratownik TOPR Jan Gąsienica - Roj.



Byli wyposażeni w raki i czekany, ale to wszystko było na przełęczy. Sprzęt biwakowy mieli również ze sobą. Stąd te przypuszczenia, że wydarzyło się to w nocy, kiedy nad Zakopanem była burza - podkreśla.





Tłumy w Tatrach

W trakcie długiego, czerwcowego weekendu w Tatrach wypoczywa bardzo wielu turystów. Słoneczna i ciepła pogoda zachęca do górskich wypraw, jednak wysoko panują warunki zimowe.



Na szlakach w miejscach zacienionych i żlebach leżą płaty zmrożonego śniegu. Wejście w taki teren bez odpowiedniego sprzętu, jak raki czy czekan, grozi upadkiem.

Tylko wczoraj doszło w Tatrach do ośmiu wypadków. Turystka poślizgnęła się i mocno potłukła pod Rysami. Turysta - także z powodu poślizgnięcia - zjechał po śniegu w Przełęczy Krzyżne i doznał urazu głowy.

Z kolei dwoje innych turystów nabawiło się urazu nóg w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i na Rusinowej Polanie.

Po wszystkich musiał lecieć śmigłowiec ratowniczy "Sokół".