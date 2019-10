Prawo i Sprawiedliwość zdobyło samodzielną większość w Sejmie - wynika z nieoficjalnych informacji dziennikarzy RMF FM. Według tych ustaleń, partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła w wyborach parlamentarnych 235 mandatów.

Według najnowszych danych, przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą po przeliczeniu głosów z 99,49 procent komisji wyborczych, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w wyborach do Sejmu ponad 8 milionów głosów, co oznacza poparcie na poziomie 43,76 procent. To w porównaniu z wyborami z 2015 roku wzrost o ponad 6 punktów procentowych.

Ponadto, według danych PKW, Koalicja Obywatelska uzyskała 27,24 procent głosów, Lewica - 12,52 procent, PSL-Koalicja Polska - 8,58 procent, a Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,79 procent.

Oznacza to, że swoich posłów wprowadzi do Sejmu pięć sił politycznych: wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze.

Ostateczne oficjalne wyniki wyborów mamy poznać dzisiaj wieczorem.

PiS z samodzielną większością? Długo utrzymywał się znak zapytania

Mimo wysokiego poparcia i znacznie lepszego niż w poprzednich wyborach procentowego wyniku uzyskanie przez Prawo i Sprawiedliwość samodzielnej większości w Sejmie długo stało pod znakiem zapytania, a prognoza dot. liczby mandatów dla partii Jarosława Kaczyńskiego oscylowała wokół 231 - dokładnie tyle wynosi bezwzględna większość w niższej izbie parlamentu.

W poprzednich wyborach parlamentarnych pod progiem wyborczym znalazły się partie lewicowe, które zdecydowały się na start w formule koalicji - i tym samym podniosły sobie tę poprzeczkę do 8 procent.

Tym razem większość ugrupowań - poza tymi, które zjednoczyły się pod szyldem Koalicji Obywatelskiej - nawet jeśli decydowały się łączyć siły w wyborczym wyścigu, startowała z list partyjnych: to zaś oznaczało konieczność pokonania jedynie 5-procentowego progu wyborczego.

Po wyborach sprzed czterech lat głosy nieobecnych, czyli lewicy, zostały przy rozdziale mandatów podzielone i - zgodnie z tzw. metodą D’Hondta - najwięcej z nich trafiło właśnie do Prawa i Sprawiedliwości.

Ta zwycięska premia dała wówczas partii Jarosława Kaczyńskiego samodzielną większość 235 mandatów, wspieraną dodatkowo przez 42 posłów Kukiz ‘15.

W tym roku taka sytuacja nie będzie mieć miejsca: swoich posłów będą mieć na Wiejskiej wszystkie ogólnopolskie komitety wyborcze.

Prawo i Sprawiedliwość zdołało jednak - jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy RMF FM - uzyskać w Sejmie samodzielną większość: według naszych informacji, partia rządząca ponownie obsadzi w niższej izbie parlamentu 235 miejsc.