Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zillmann wywalczyły złoty krążek wioślarskich mistrzostw świata w rywalizacji czwórek podwójnych! To pierwszy medal biało-czerwonych w regatach w bułgarskim Płowdiw.

Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zillmann w półfinale czwórek podwójnych podczas wioślarskich mistrzostw świata w Płowdiw / Bartłomiej Zborowski / PAP

Podopieczne trenera Jakuba Urbana pokonały dwukilometrowy dystans w czasie 6.08,96.

Srebrny medal wywalczyły Niemki, prowadzone przez byłego szkoleniowca biało-czerwonych Marcina Witkowskiego - do Polek straciły prawie dwie i pół sekundy. Na trzeciej pozycji uplasowały się Holenderki.

Biało-czerwone prowadziły praktycznie od startu do mety, kontrolując przewagę nad pozostałymi osadami.

Obserwowałyśmy cały czas nasze rywalki, nie dawałyśmy im poczuć, że mają moc. Dążyłyśmy do tego, żeby one dostosowywały się do nas, a nie my do nich - relacjonowała później na antenie TVP Sport Marta Wieliczko.

Było super! Świetny bieg pojechałyśmy, naprawdę. To jest spełnienie marzeń - cieszyła się zaś Katarzyna Zillmann.

Przed rokiem w Sarasocie na Florydzie Polki w tym samym składzie wywalczyły srebro, zaś w lipcu w Glasgow zostały mistrzyniami Europy.

Czwórka bez sterniczki z 5. lokatą

Wcześniej w sobotę w Płowdiw rywalizowały czwórki bez sterniczki. Olga Michałkiewicz, Joanna Dittmann, Monika Ciaciuch i Maria Wierzbowska - srebrne medalistki sprzed roku z Sarasoty - zajęły tym razem piąte miejsce.

Podopieczne trenerów Urbana i Michała Kozłowskiego uzyskały czas 6.32,05.

Z wynikiem 6.25,57 triumfowały natomiast Amerykanki przed Australijkami i Rosjankami.