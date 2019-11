"Ja nie miałem kłopotów, ale widziałem, że kłopoty mieli posłowie opozycji, jak i z naszej partii. Jest rzeczą naturalną, że w takiej sytuacji można powtórzyć głosowanie po to, żeby nikt nie miał tych kłopotów i tak się stało. Pani marszałek postąpiła w najbardziej właściwy sposób. Widziałem na przykład, że pani Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej podeszła do pani marszałek i sugerowała kłopoty. Widziałem wymachujących kartami posłów opozycji, którzy mówili, że są kłopoty z głosowaniem. Doszukiwanie się tutaj czegokolwiek niewłaściwego jest jak najbardziej nie na miejscu"- powiedział w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki o Stanisławie Piotrowiczu: Nikt z nas nie jest idealny. Patrzymy na cały życiorys

Krzysztof Ziemiec pytał premiera o to, co myśli o Stanisławie Piotrowiczu, który został nominowany przez PiS do Trybunału Konstytucyjnego: Ja już parę lat temu zasięgnąłem języka co do różnych spraw, które prowadził pan Piotrowicz i musze powiedzieć, że według mojej najlepszej wiedzy, kilka spraw prowadzonych na początku stanu wojennego były w taki sposób, żeby tym osobom, które były oskarżane - im się nic nie stało, zostały uwolnione z zarzutów, a jedna osoba dostała najmniejszy możliwy z tych wyroków. Ja bym chciał, żeby wszyscy byli idealni. Sam na pewno nie jestem idealny, jak nikt z nas, w związku z tym patrzymy na cały życiorys, patrzymy na to, co się zadziało - powiedział premier.

Ja doskonale wiem, że można było być sędzią, prokuratorem, można było być również po złej stronie mocy, ale zachowywać się przyzwoicie, a można było być w Solidarności, ale donosić na swoich kolegów - dodał szef rządu.

Krzysztof Ziemiec: Witam panie premierze. Sasi internauci zasypali pana pytaniami. Ale ja najpierw zapytam pana o to, co działo się w Sejmie w nocy. O to głosowanie. Pan też miał kłopoty z tą maszynką, czy nie?

Mateusz Morawiecki: Ja akurat nie miałem kłopotów, ale kłopoty mieli zarówno posłowie opozycji jak i z naszej partii. A więc jest rzeczą naturalną, że w takiej sytuacji można powtórzyć głosowanie po to, żeby nikt nie miał takich kłopotów i tak się stało. Pani marszałek postąpiła w najbardziej właściwy sposób. Widziałem np. że pani Iwona Śledzińska-Katarasińska z PO podeszła do pani marszałek, sugerowała pewne kłopoty, widziałem wymachujących kartami posłów opozycji, którzy mówili, że są kłopoty z głosowaniem. Doszukiwanie się tutaj czegokolwiek niewłaściwego jest jak najbardziej nie na miejscu.

Tylko jest to jakiś problem i dla Sejmu: bo jest wniosek o odwołanie pani marszałek, jest wniosek do prokuratury, więc jakiś problem polityczny też jest. Myślę sobie, że gdyby marszałek Sejmu opublikowała wyniki tego pierwszego głosowania...

... wie pan panie redaktorze, że marszałek Sejmu nie widzi wyników tych głosowań, dopóki one się nie ukażą na tablicach. Taka insynuacja, że może ktoś widział te wyniki i się okazało, że one są niekorzystne, spowodował ten fakt, że pojawiło się zapotrzebowanie na kolejne głosowanie. Nie, niczego takiego nie było, nie ma takiego podejrzenia.



To czemu anulowano to pierwsze głosowanie?



Właśnie dlatego, że posłowie i opozycji z całej sali sejmowej i również oczywiście z PiS, sugerowali, że ta maszynka do głosowania nie działa w sposób właściwy. Trzeba tu podkreślić dla naszych słuchaczy...



... to skąd ten głos trzeba anulować, bo przegramy?



