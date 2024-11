Piłkarz Rakowa Częstochowa Michael Ameyaw został dodatkowo powołany na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Informację o tej decyzji opublikował Polski Związek Piłki Nożnej.

Michael Ameyaw / Leszek Szymański / PAP

24-letni Michael Ameyaw zadebiutował w reprezentacji niespełna miesiąc temu, w spotkaniu z Portugalczykami w Warszawie (1:3). Trzy dni później wystąpił - również na PGE Narodowym - z Chorwacją (3:3).

Podopiecznych Michała Probierza czekają w listopadzie mecze Ligi Narodów z Portugalią (15 listopada, Porto) oraz Szkocją (18 listopada, Warszawa).

We wrześniu Biało-Czerwoni rozpoczęli udział w Lidze Narodów. Najpierw rozegrali dwa wyjazdowe mecze - pokonali Szkocję 3:2 i przegrali z Chorwacją 0:1. Natomiast w październiku odbyły się dwa spotkania w Warszawie. Polacy ulegli Portugalii 1:3, a następnie zremisowali z Chorwacją 3:3.



Gramy z zespołami z europejskiego topu. To dla nas weryfikacja, wprowadzamy młodych piłkarzy. Wiemy, co nas czeka i co musimy zrobić, żebyśmy w najbliższym czasie grali z takimi zespołami jeszcze lepiej. Ale już dzisiaj rywalizujemy z nimi jak równy z równym. Brakuje nam tylko stabilizacji w niektórych momentach meczów. Potrafimy być groźni dla najlepszych - mówił trener Michał Probierz.