Maksymilian F. zatrzymany we Wrocławiu - policja oficjalnie potwierdziła te informacje. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze strzelaniną, w wyniku której postrzeleni w głowy zostali dwaj policjanci. Według informacji RMF FM przy 44-latku znaleziono broń czarnoprochową.

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany / Policja

Jak przekazał rzecznik dolnośląskiej policji, 44-latka zauważyli we Wrocławiu policjanci uczestniczący w obławie. Mundurowi pobiegli za mężczyzną. Groźny mężczyzna próbował jeszcze uciec, ale został obezwładniony. W chwili zatrzymania miał przy sobie broń. Teraz jest w policyjnym areszcie. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany.

Mężczyzna podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa policjantów. Grozić mu może kara dożywotniego pozbawienia wolności - przekazał asp. sztab. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy KWP we Wrocławiu.

44-latek już wcześniej był poszukiwany listem gończym za inne przestępstwa - m.in. oszustwa. Rzecznik dolnośląskiej policji podał, że poszukiwania były trudne. Nie tylko ze względu na aurę, ale i okoliczności sprawy (...). Istniało zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców. W związku z tym pojawiły się alerty i komunikaty z naszej strony - podał Dutkowiak.

Policja nie chciała przekazywać informacji na temat okoliczności, w których ranni zostali policjanci.

Za pomoc w ujęciu 44-latka Komendant Główny Policji wyznaczył nagrodę w wysokości 100 tys. zł.

Ranni mundurowi są w szpitalu, ich stan jest krytyczny. Rodziny policjantów zostały objęte pomocą psychologiczną.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w mediach społecznościowych napisał, że "teraz pozostaje modlić się o zdrowie chłopaków".

Co wydarzyło się w nocy we Wrocławiu?

Wcześniej mundurowi enigmatycznie informowali o tym, co wydarzyło się w piątek około godziny 22:40 we Wrocławiu. Podawali tylko, że przy ulicy Sudeckiej doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji.

Według informacji RMF FM doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało dwóch policjantów. Napastnik miał postrzelić funkcjonariuszy, którzy wieźli go nieoznakowanym samochodem do izby zatrzymań.

Postrzelonych policjantów w nieoznakowanym radiowozie znalazł przechodzień - to on zaalarmował służby. Stan mundurowych jest krytyczny, zostali postrzeleni w głowy. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, przy mundurowych znaleziono ich broń osobistą.

Jako pierwszy informację o zatrzymaniu 44-latka podał Onet.

W poszukiwaniach dolnośląskich policjantów wspierali mundurowi z innych części kraju.