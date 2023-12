Strzelanina we Wrocławiu

Policjanci enigmatycznie informowali o tym, co wydarzyło się w piątek około godziny 22:40 we Wrocławiu. Podawali tylko, że przy ulicy Sudeckiej doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji.

Według informacji RMF FM doszło do strzelaniny, w wyniku której rannych zostało dwóch policjantów. Napastnik miał postrzelić funkcjonariuszy, którzy wieźli go nieoznakowanym samochodem do izby zatrzymań.

Postrzelonych policjantów w nieoznakowanym radiowozie znalazł przechodzień - to on zaalarmował służby. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, przy mundurowych znaleziono ich broń osobistą.

Jako pierwszy informację o zatrzymaniu 44-latka podał Onet. W poszukiwaniach dolnośląskich policjantów wspierali mundurowi z innych części kraju.

Mężczyzna groził, że otworzy ogień

Jak ustaliła redakcja "Wydarzeń" Polsat News, Maksymilian F. publikował krótkie filmiki ze swoim udziałem na portalu społecznościowym Instagram. Na jednym mówił, że otworzy ogień do policjantów, jeśli ci się do niego zbliżą.

"Jeżeli policja będzie próbowała się do mnie zbliżyć, otworzę ogień. Ja pierwszy. Dlaczego? Odpowiedzcie sobie sami. Jestem osobą maltretowaną przez policję. Próbowali wbić mnie w jakiś program, a ja nie jestem ani przestępcą, ale stanę się nim, tak jak próbujecie robić ze mnie przestępcę od wielu, wielu, wielu lat" - powiedział Maksymilian F. na opublikowanym nagraniu.

Przedstawiciele policji wiedzą już o nagraniach, ale nie chcą mówić o szczegółach śledztwa. Jak powiedział PAP mł. asp. Tomasz Nowak z KWP we Wrocławiu, "będzie to badane".

Skoro są jakieś informacje, które mogą być dowodem w sprawie, to na pewno będzie to badane - powiedział policjant.