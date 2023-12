W piątek rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, w ramach którego proponuje się podwyższenie kwot maksymalnych limitów wydatków budżetu państwa na program z programu "Bezpieczny kredyt 2 proc."

Cały program "Bezpieczny kredyt 2 proc." był zaplanowany na ponad 11 mld zł, dzisiaj będzie to ponad 16 mld zł. - powiedziała minister rozwoju i technologii Marlena Maląg. Budżet przyszłoroczny zostanie zwiększony o ponad 800 mln zł - zapowiedziała.

Rekord zaciągniętych kredytów mieszkaniowych

W październiku padł rekord, jeśli chodzi o zaciągnięte kredyty mieszkaniowe. Polacy na zakup mieszkania pożyczyli prawie 10 miliardów złotych. Ogromny wpływ na te wyniki miał rządowy program "Bezpieczny kredyt 2 proc.". W październiku udzielono 24,1 tys. kredytów mieszkaniowych - najwięcej od dwóch lat - z czego 60 proc. to były właśnie kredyty z rządowego programu.

W ramach "Bezpiecznego Kredytu 2 proc.", Polacy w październiku pożyczyli prawie 6 miliardów złotych. Łącznie Polacy wzięli w październiku kredyty mieszkaniowe na kwotę 9 mld 725 mln złotych, to najwyższy wynik w historii polskiej bankowości. To 360 proc. więcej niż równo rok temu.

Przeciętny kredyt mieszkaniowy w październiku został zaciągnięty na 403 tysiące złotych. To również najwyższa wartość w historii.

Październik 2023 do października 2022 mamy wzrost o 25 proc. Kwota udzielanego kredytu wzrosła o ¼. W dużej części pokrywa się to ze wzrostami cen nieruchomości na tych głównych rynkach. Warszawskim, Trójmiasta czy Krakowa - mówił reporterowi RMF FM główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski.

Rosną ceny mieszkań i wartości kredytów

Potwierdza to najnowszy raport od Expander i Rentier.io. Co prawda tempo wzrostów cen metra kwadratowego nieco spada, a średnia rocznych podwyżek cen mieszkań dla całego kraju to 11 proc., ale w największych miastach ceny ofertowe rosły zdecydowanie szybciej.

Najbardziej zdrożały mieszkania w Krakowie, o 27 proc., a w Katowicach o 21 proc., więc to wciąż bardzo duży wzrost. Na kolejnych miejscach mamy Wrocław - 19 proc., Warszawa i Poznań - 17 proc. - mówi Jarosław Sadowski z Expandera.

/ Materiały prasowe

Okazuje się też, że zmienia się wysokość przeciętnego kredytu 2 proc. Jeszcze na początku programu, w lipcu, było to ok 350 tysięcy złotych. Dziś, przez wzrost cen nieruchomości, Polacy zwykle wykorzystują maksymalne limity kredytów, czyli 500 tys. złotych dla singla, i 600 tys. zł dla małżeństwa.

Na jakich warunkach można otrzymać "Bezpieczny kredyt"?

Obowiązująca od 1 lipca ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadziła m.in. "Bezpieczny kredyt" z dopłatą państwa do rat oraz konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii z budżetu państwa.



Zgodnie z ustawą "Bezpieczny kredyt" może być udzielony na pierwsze mieszkanie. Jego kwota nie może przekroczyć 500 tys. zł albo 600 tys. zł, jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko. Wkład własny nie może być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu można skorzystać z gwarancji BGK.



Dopłata do rat przysługuje przez 10 lat. W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie MRiT, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe - jeśli będą pobierane. Jeśli w okresie przysługiwania dopłat do rat kredytobiorca sprzeda mieszkanie, wynajmie je innej osobie lub kupi inną nieruchomość, utraci prawo do dopłat, a uzyskane po tym terminie wsparcie będzie musiał zwrócić.