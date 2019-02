"Patrzę na to wszystko chłodno, tutaj emocje nie są najlepszym doradcą" - tak o ostatnich wydarzeniach na linii Polska-Izrael mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Szczerski. "To jest taka sytuacja, która jest niezrozumiała, zwłaszcza w sytuacji konferencji bliskowschodniej, gdzie Izrael powinien cenić sobie fakt, że Polska jest dla niego przychylna" - podkreśla gość Roberta Mazurka. "Wszyscy znamy szlachetnych i dobrych Żydów i znamy głupich i złych Żydów. Znamy szlachetnych i dobrych Polaków i głupich i złych Polaków. Dobrzy i szlachetni Żydzi powinni usiąść z dobrymi i szlachetnymi Polakami, nie oddać relacji polsko-izraelskich w ręce innych" - dodaje szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Szczerski przyznaje, że słowa Katza nie budują dobrych polsko-izraelskich relacji. Pytany o wypowiedź premiera Netanjahu mówi, że "słowa premiera były wyjaśnione, nie mogę podważać oficjalnego stanowiska państwa Izrael". "Politycy izraelscy w sposób zupełnie niepotrzebny nadszarpnęli to, co powinni rozumieć, że jest dla nich rzeczą cenną. Jeżeli tego nie rozumieją, to znaczy, że działają na szkodę swojego państwa" - zauważa Szczerski.

Wideo youtube

Robert Mazurek, RMF FM: Dzień dobry, Krzysztof Szczerski - szef kancelarii prezydenta jest moim gościem.



Krzysztof Szczerski: Szef gabinetu, dzień dobry.



Tak, rzeczywiście. Właśnie ostatnio poprawiałem kogoś, że mówił szef kancelarii, a pan jest szefem gabinetu. No to teraz ja na dzień dobry powitam pana jako szefa kancelarii... Szef gabinetu prezydenta, minister, sekretarz stanu dokładnie, tak? Krzysztof Szczerski... Kłaniam się nisko. Panie ministrze, pan jest wściekły?



Nie, patrzę na to wszystko chłodno, bo tutaj emocje nie są najlepszym doradcą. W sytuacjach takich, jakie mamy dzisiaj. Rozumiem, że pyta pan o relacje polsko-izraelskie.



Naturalnie, bo skoro luty, to mamy kryzys w stosunkach polsko-izraelskich. Jak co roku.



No to jest taka sytuacja, która rzeczywiście jest niezrozumiała, zwłaszcza w sytuacji tej, która miała przed kilku dniami miejsce w Warszawie, czyli konferencja bliskowschodnia, gdzie Izrael powinien cenić sobie fakt, że Polska jest dla tego państwa przychylna.



No nie wydaje się, żeby jakoś szczególnie okazywał to, że nas docenia, prawda?



Właśnie dlatego jest to znak zapytania i myślę, że wszyscy w tej sytuacji... Pan redaktor i ja - znamy szlachetnych i dobrych Żydów i znamy głupich i złych Żydów. Znamy dobrych i szlachetnych Polaków i głupich i złych Polaków. I myślę, że dobrzy, szlachetni Żydzi z dobrymi i szlachetnymi Polakami powinni usiąść w tej sytuacji, nie dać oddać relacji polsko-izraelskich w ręce innych.



Zastanawiam się, kogo ma pan na myśli mówiąc o głupich i nieszlachetnych Żydach. To premier Izraela, minister spraw zagranicznych, Ja’ir Lapid? To są ci głupi i nieszlachetni?



Nie, ja mówię o tym, że wszyscy ci, którzy dzisiaj w takiej sytuacji, jaka jest, chcą zaszkodzić relacjom polsko-izraelskim, także tym państwowym, też nie sprzyjają samej pozycji samego państwa Izrael.



A słowa ministra spraw zagranicznych Israela Katza budują te dobre relacje polsko-izraelskie?



Oczywiście, że nie budują.



A słowa premiera Netanjahu budują dobre relacje polsko-izraelskie?



Słowa premiera Izraela, jak rozumiem, były wyjaśniane i były w jakiś sposób tłumaczone, tak?



I pan w to wierzy?



Panie redaktorze, no ja jestem przedstawicielem państwa polskiego i jeśli przedstawiciel państwa drugiego mówi do mnie o czymś w sposób oficjalny, to ja nie mogę publicznie o tym mówić, że twierdzę, że...



Prywatnie może pan nie wierzyć, ale oficjalnie musi pan wierzyć, tak?



Wkrótce cała treść rozmowy