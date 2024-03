Jest decyzja prezydenta Andrzeja Dudy ws. nowelizacji Prawa farmaceutycznego zakładającej, że antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty dla osób od 15. roku życia. Ustawa została zawetowana. "Podstawowym uzasadnieniem decyzji Prezydenta RP jest wola poszanowania konstytucyjnych praw i standardu ochrony zdrowia dzieci" - przekazano w komunikacie.

Prezydent Andrzej Duda / Art Service / PAP

Kancelaria Prezydenta RP wyjaśniła, że Andrzej Duda "nie mógł zaakceptować rozwiązań prawnych umożlwiających dostęp dzieci poniżej osiemnastego roku życia do produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji bez kontroli lekarza oraz z pominięciem roli i odpowiedzialności rodziców".

Przed podjęciem decyzji Andrzej Duda powiedział w Polsat News, że nie podpisze ustawy, "która wprowadza niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady". Mówił, że tabletka "dzień po" dostępna bez recepty dla osób niepełnoletnich jest "daleko idącą przesadą".

Minister Małgorzata Paprocka przed Pałacem Prezydenckim / Paweł Supernak / PAP

Gdyby te rozwiązania wróciły do Sejmu, ale w odniesieniu do kobiet powyżej 18. roku życia, to ocena tego typu regulacji będzie inna - stwierdziła prezydencka minister Małgorzata Paprocka. Wyjaśniła, że "stanowisko prezydenta nie dotyczy tego, czy takie leki powinny być dostępne czy nie, tylko dla kogo i czy powinny być udostępnianie z udziałem rodziców i lekarza".

Dopytywana, czy o rozwiązaniach proponowanych przez rząd prezydent rozmawiał - poza posłankami Lewicy - z przedstawicielami innych środowisk, Paprocka poinformowała, że "o takie spotkanie poprosiły tylko panie posłanki z Lewicy".

Zostały niezwłocznie zaproszone do Pałacu Prezydenckiego, zgodnie z tym stanowiskiem, o którym cały czas mówimy, że drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte - zaznaczyła.

Rządzący chcą obejść weto prezydenta

Według Kancelarii Prezydenta RP w wyniku weta prezydenta antykoncepcja awaryjna będzie dostępna w Polsce na dotychczasowych zasadach. Koalicja rządząca już wcześniej zapowiadała jednak, że ma plan B i chce ominąć prezydencki sprzeciw, wykorzystując receptę farmaceutyczną.