Nie żyje Jacques Chirac - podała agencja AFP. Były prezydent Francji miał 86 lat.

Jacques Chirac zmarł w wieku 86 lat / PATRICK KOVARIK / PAP/EPA

Wiadomość o śmierci Chiraca podała agencja AFP. Chwilę później potwierdził ją zięć byłego prezydenta Francji. Prezydent Jacques Chirac zmarł dziś rano w otoczeniu najbliższych. W spokoju - przekazał Salat-Baroux, mąż córki zmarłego prezydenta Claude Chirac.

Obie izby francuskiego parlamentu, Zgromadzenie Narodowe i Senat, oddały hołd byłemu prezydentowi i uczciły jego pamięć minutą ciszy.



W związku z kłopotami zdrowotnymi Chirac od kilku lat prawie nie pokazywał się publicznie. W grudniu 2013 roku przeszedł operację nerki.

Jacques Chirac był prezydentem Francji w latach 1995-2007.



Najmłodszy premier w historii

Chirac urodził się w Paryżu 29 listopada 1932 roku. Studiował w prestiżowej francuskiej szkole administracji publicznej, którą skończył z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Uczył się także na Harvardzie. W czasie wojny algierskiej służył w kawalerii i wojskach pancernych.

W polityce pojawił się w latach 60., zostając członkiem osobistego sztabu premiera Georges’a Pompidou. W 1967 roku został deputowanym francuskiego parlamentu. Potem był też sekretarzem stanu w ministerstwie spraw społecznych, a także w resorcie ekonomii i finansów.

W 1972 roku po raz pierwszy został ministrem - objął tekę rolnictwa. Dwa lata później został ministrem spraw wewnętrznych, żeby jeszcze w tym samym roku objąć urząd premiera. Został najmłodszym szefem rządu w historii Francji. Tę funkcję sprawował do 1976 roku. Wtedy też założył partię - Zgromadzenie na rzecz Republiki.

Następnie przez 10 lat funkcjonował w opozycji, sprawując też jednocześnie urząd mera Paryża. Drugi raz premierem został w 1986 roku. Tę funkcję ponownie sprawował przez 2 lata.

W 1995 roku po raz pierwszy został wybrany prezydentem Francji pokonując w II turze wyborów Edouarda Balladura. W 2002 roku w walce o reelekcję wygrał z liderem skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Jeanem-Marie Le Pen.

Kiedy Chirac stał na czele państwa, Francja przystąpiła do wspólnej europejskiej waluty i zniosła obowiązkową służbę wojskową. Chirac skrócił także kadencję prezydenta z siedmiu do pięciu lat. Był również przeciwny inwazji na Irak pod dowództwem USA w 2003 roku - zwraca uwagę agencja Reutera. Jak przypomina korespondent RMF FM we Francji Marek Gładysz - Chirac swego czasu naraził się również polskim władzom, w arogancki sposób radząc im, żeby w sprawie wojny w Iraku "siedziały cicho".