"W poniedziałkowym rozporządzeniu Rady Ministrów będzie dopuszczona możliwość przebywania dzieci na świeżym powietrzu w godz. 8-16 bez opieki ze strony dorosłych" - zapowiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

W poniedziałek rozpoczęły się dwutygodniowe ferie zimowe. W tym roku odbywają się w jednym terminie w całym kraju.



Zgodnie z wcześniejszym rozporządzeniem ministra edukacji i nauki w okresie ferii zimowych wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju.

Minister Adam Niedzielski stwierdził, że wpływały do niego i do szefa KPRM Michała Dworczyka wnioski ws. zmiany obostrzeń dotyczących poruszania się dzieci z uwagi na nadchodzące ferie zimowe.



"Chcemy zaproponować pewne złagodzenie obostrzenia. To będzie przygotowane w dzisiejszym rozporządzeniu Rady Ministrów. Otóż chcieliśmy dopuścić możliwość dla dzieci przebywania na wolnym powietrzu bez konieczności opieki (ze strony) osób starszych w godz. 8-16" - przekazał szef MZ.



"Mamy okres ferii, tych ferii, które niestety nie są takimi prawdziwymi feriami, jakie pamiętamy, jakie mogliśmy spędzać w górach, w śniegu, zjeżdżając na nartach. Chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza i tego, żeby dzieci w tych godzinach 8-16 mogły po prostu przebywać samodzielnie poza miejscem zamieszkania" - podkreślił Adam Niedzielski.



Zakaz wychodzenia z domu dzieci i młodzieży do 16. roku życia samych, w dni powszednie w godzinach 8-16, został wprowadzony pod koniec października. Miał obowiązywać także w czasie ferii zimowych, które rozpoczęły się 4 stycznia i potrwają do 17 stycznia.







Na zamkniętych stokach narciarskich nie można zjeżdżać na sankach

Stoki narciarskie są zamknięte i nie można z nich korzystać bez względu na to, czy chodzi o narty, czy sanki - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

Był pytany przez Roberta Mazurka o saneczkarzy, którzy korzystają z zamkniętych stoków narciarskich - również w kontekście rozpoczętych w poniedziałek ferii zimowych.





"Stoki są zamknięte i po prostu nie można z nich korzystać. Czy są to narty, czy to są sanki - to jest ta sama kategoria" - powiedział Niedzielski.



Stoki narciarskie zgodnie z rozporządzeniem rządu są nieczynne do 17 stycznia. Chodzi o rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym do 17 stycznia hotele, baseny, siłownie i dyskoteki są nieczynne, a w restauracjach jedzenie jest tylko na wynos.



Ograniczona została także działalność galerii handlowych. Ze stoków narciarskich mogą korzystać tylko zawodnicy.



Ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się dla wszystkich uczniów w tym samym terminie, czyli 4-17 stycznia 2021 r.





Minister zdrowia Adam Niedzielski: Jeżeli liczba nowych zakażeń utrzyma się na poziomie 10 tysięcy, dzieci wrócą do szkół 18 stycznia Piotr Szydłowski / RMF FM

Szczepienia gdzie i jak?

Ostatecznie, po zakończeniu naborów i po weryfikacji mamy 7 tys. 517 zespołów szczepiennych i 6 tys. 27 punktów, które będą prowadziły szczepienia - poinformował z kolei szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.



"Te liczby nieco się zmniejszyły w stosunku do pierwotnie zadeklarowanych, ponieważ niemalże wszystkie te podmioty zostały zweryfikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia; pracownicy NFZ kontaktowali się z tymi punktami, weryfikował wszystkie dane" - stwierdził Michał Dworczyk.



"Ostatecznie mamy sieć zapewniającą punkty szczepień obejmujące swoim zasięgiem 96,29 procent gmin w Polsce. To daje nam 98,56 procent populacji, której został zapewniony dostęp do punktów szczepień" - dodał.



Zaznaczył, że niektóre z gmin - ok. 3 proc., są tzw. wianuszkiem wokół większych miast, w których mieszczą się POZ-ty i inne ośrodki medyczne, dlatego - wyjaśnił - w tych gminach nie zorganizowano punktów szczepień.