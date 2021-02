Samochód osobowy wpadł do kanału portowego w Dziwnowie w Zachodniopomorskiem. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Służby próbują zlokalizować wrak pod wodą.

/ RMF FM

Do zdarzenia doszło na wysokości skrzyżowania ul. Szosowej z Wybrzeżem Kościuszkowskim. Z relacji świadków wynika, że samochód osobowy miał wyjechać z Szosowej, przeciąć prostopadłą ulicę, przyległy do niej parking i wpaść do wody.

Według świadków w środku mogły być nawet 3 osoby.

Na miejscu jest straż pożarna, pogotowie i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR, która próbuje zlokalizować auto pod wodą.

W drodze są płetwonurkowie straży pożarnej z Koszalina.

Artykuł jest w trakcie aktualizacji, wkrótce więcej informacji.