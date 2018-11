Ipsos podał wyniki exit poll drugiej tury wyborów samorządowych. W Krakowie Jacek Majchrowski wygrał z Małgorzatą Wassermann, w Gdańsku Paweł Adamowicz triumfował nad Kacprem Płażyńskim, a w Kielcach Bogdan Wenta pokonał Wojciecha Lubawskiego. Wiceszef PKW Sylwester Marciniak powiedział, że pełne wyniki wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast powinny być ogłoszone w poniedziałek.

21:27

Bogdan Wenta po triumfie w Kielcach podziękował wszystkim kielczanom, którzy wzięli udział w wyborach. Program, który zaproponowałem razem z drużyną, która tutaj jest na tej sali, będę realizował bardzo konsekwentnie i wierzę w to, że ciężką pracą przekonamy także tych, którzy może dzisiaj jeszcze nie są zdecydowani, ale naszymi działaniami będziemy ich przekonywać - mówił Wenta.

Zapewniam również, że włączymy do naszego programu elementy programów moich dotychczasowych kontrkandydatów - dodał.

Wenta dziękował również wszystkim swoim kontrkandydatom. Łączy nas dobro tego miasta - oświadczył.

21:24

Dziękuję tym wszystkim, którzy poszli do wyborów, bo - jak wszyscy pamiętacie - mieliśmy taki konkurs między miastami, gdzie będzie większa frekwencja, jako że to od tej frekwencji bardzo wiele, moim zdaniem, zależało. I tak też się stało - powiedział Jacek Majchrowski po ogłoszeniu wyników II tury wyborów samorządowych w Krakowie.

Obecny prezydent Krakowa dziękował też wolontariuszom, którzy pracowali w jego sztabie. To naprawdę była, wbrew temu, co państwo oceniacie, że taka kampania była dosyć niemrawa, to naprawdę było bardzo dużo pracy, bardzo dużo czasu (wolontariusze) musieli poświęcić. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego zwycięstwa, a było ich bardzo wiele osób - mówił Jacek Majchrowski.

21:16

Paweł Adamowicz podziękował swojemu sztabowi wyborczemu, rodzinie, wolontariuszom, wicemarszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi, Aleksandrowi Hallowi oraz przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi.

Podziękował również za wspólną rywalizację kandydatowi Zjednoczonej Prawicy Kacprowi Płażyńskiemu. Mam nadzieję, że wiele z punktów programu, które nas łączą, będziemy mogli realizować w Radzie Miasta Gdańska. Mam do pana ogromny szacunek i chciałbym, żeby pan to wiedział - mówił Adamowicz.

Będę wszystko robił z moimi współpracownikami, aby przez te pięć lat pokazać wam, że jestem prezydentem wszystkich, bez wyjątku gdańszczan. Gdańsk dzisiaj po raz drugi dokonał wyboru, Gdańsk dzisiaj po raz drugi opowiedział się za Gdańskiem wolności, równości, solidarności, Gdańskiem otwartym - dodał Adamowicz.

21:10

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał skomentował na Twitterze wybory samorządowe. Miły dzień. Nawet Lechia wygrała - napisał. Tusk przed wyborami kibicował w Gdańsku Pawłowi Adamowiczowi.



Kraków, Gdańsk, Kielce... Kandydaci PiS znokautowani! Brawo Polki i Polacy! - napisał były minister obrony narodowej z Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.





21:00

Jacek Majchrowski pokonał w Krakowie Małgorzatę Wassermann / RMF FM

W Krakowie Jacek Majchrowski zdobył 64,6 proc. głosów i pokonał Małgorzatę Wassermann, która dostała 35,4 proc. głosów.

Paweł Adamowicz triumfował w rywalizacji z Kacprem Płażyńskim / RMF FM

W Gdańsku Paweł Adamowicz zdobył 64,7 proc. głosów i pokonał Kacpra Płażyńskiego, na którego głos oddało 35,3 proc. wyborców.

Bogdan Wenta pokonał w Kielcach urzędującego od 2002 roku Wojciecha Lubawskiego / RMF FM

W Kielcach Bogdan Wenta dostał 64 proc. głosów i pokonał Wojciecha Lubawskiego, który zyskał poparcie 36 proc. głosujących.

Frekwencja w Krakowie - 54,6 proc.

Frekwencja w Gdańsku - 56,8 proc.

Frekwencja w Kielcach 51,9 proc.

20:30

Według stanu na godz. 17 frekwencja w drugiej turze wyborów samorządowych wyniosła 38,73 proc.

W poszczególnych województwach frekwencja wyniosła: w dolnośląskim - 36,24 proc., kujawsko-pomorskim - 37,15 proc., lubelskim - 42,93 proc., lubuskim - 36,12 proc., łódzkim - 39,24 proc., małopolskim - 41,18 proc., mazowieckim - 40,78 proc., opolskim - 36,42 proc., podkarpackim - 40,92 proc., podlaskim - 39,19 proc., śląskim - 34,56 proc., świętokrzyskim - 41,69 proc., warmińsko-mazurskim - 37,79 proc., wielkopolskim - 37,43 proc. w woj. zachodniopomorskim - 34,65 proc, a w woj. pomorskim - 40,19 proc.

20:00

Lokale wyborcze były dziś otwarte od godz. 7 do 21. Po ich zamknięciu TVP, TVN i Polsat podadzą szacunkowe wyniki wyborów oparte na badaniu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu.

Pierwsze badanie Ipsos dotyczy wyboru prezydentów miast w Krakowie, Gdańsku i Kielcach. W stolicy Małopolski urzędujący od 16 lat Jacek Majchrowski walczy o stanowisko prezydenta miasta z kandydatką Zjednoczonej Prawicy Małgorzatą Wassermann. W Gdańsku obecnie rządzący Paweł Adamowicz mierzy się z Kacprem Płażyńskim z Prawa i Sprawiedliwości, a w Kielcach obecny prezydent Wojciech Lubawski staje oko w oko z Bogdanem Wentą, wspieranym przez Koalicję Obywatelską, SLD i PSL.

Łącznie II tura odbyła się w 649 miastach i gminach w całym kraju, m.in. w Olsztynie, Szczecinie, Radomiu, Nowym Sączu i Przemyślu.