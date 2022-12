Michniewicz był trenerem kadry narodowej od końca stycznia 2022 roku.

Jego kariera trenerska nabrała wyraźnego przyspieszenia, gdy w lipcu 2017 roku został trenerem reprezentacji Polski do lat 21. Zasłynął awansem do MME w 2019 roku, po zwycięskim dwumeczu barażowym z faworyzowaną Portugalią. Ten fakt z pewnością miał znaczenie przy wyborze Michniewicza na stanowisko selekcjonera kadry.

We wrześniu 2020, jeszcze jako opiekun młodzieżówki, objął funkcję trenera Legii. Wkrótce odszedł ze stanowiska kadry od lat 21, a z warszawskim zespołem wywalczył mistrzostwo Polski w sezonie 2020/21.

Trenerem polskiej reprezentacji został po tym, jak z pracy zrezygnował Portugalczyk Paulo Sousa. Zrealizował wszystkie zadania - awansował w marcu po finałowym barażu ze Szwecją (2:0) do mistrzostw świata, utrzymał drużynę w najwyższej dywizji Ligi Narodów (z "polskiej" grupy spadła Walia), a na mundialu w Katarze wyszedł z grupy.



Sporo wątpliwości wzbudził jednak styl biało-czerwonych w fazie grupowej, w której zremisowali z Meksykiem 0:0, wygrali z Arabią Saudyjską 2:0 i przegrali z Argentyną 0:2.



Jeszcze bardziej na jego niekorzyść, jak podawały media, działały sprawy wokół reprezentacji, m.in. tzw. afera premiowa.

Michniewicz: W reprezentacji nie gra się na wrażenia artystyczne

Michniewicz, który był dwa dni temu gościem Porannej rozmowy w RMF FM, bronił występu biało-czerwonych na mundialu w Katarze. Przekonywał, że mistrzostwa zaczęły się bardzo źle dla naszej kadry. Jeszcze nie zaczęliśmy meczu z Meksykiem, a już Arabia wygrała z Argentyną. Co to znaczy? Wiemy, że Argentyna musi wygrać dwa kolejne mecze, żeby wyjść z grupy. Wiemy, że ten pierwszy wynik (meczu Argentyna - Arabia Saudyjska 0:2 - przyp. red.) skomplikował nam sytuację i Meksykowi. My graliśmy nerwowo, Meksyk grał nerwowo, mieliśmy rzut karny, mieliśmy jeszcze kilka dobrych momentów, Meksyk też coś tam miał. Z Arabią wygraliśmy bardzo ważny mecz, Argentyna była pod ścianą - tłumaczył trener.

Później - jak mówił - gdy nasi piłkarze przystępowali do ostatniego meczu, właśnie z Argentyną, wiadomo było, że awans zależy nie tylko od wyniku tego spotkania, ale też od tego, co się wydarzy w pojedynku Meksyku z Arabią Saudyjską.

Zwrócił ponadto uwagę, że biało-czerwonym do przerwy udało się utrzymać bezbramkowy remis z Argentyną. Później zaczęły się nerwy - my tracimy szybko bramkę, tamci strzelają bramkę. To się tak wydaje, że wszystko jest proste, ładne - bronił się Czesław Michniewicz.

Dopytywany o defensywny styl gry, szkoleniowiec przekonywał, że "w reprezentacji nie gra się na wrażenia artystyczne".