Dziś startuje Tauron Hokej Liga, trzeci mecz w Lidze Mistrzów gra też Re-Plast Unia Oświęcim. O tym, jaki poziom prezentuje nasz hokej, rozmawiamy z Mariuszem Czerkawskim, byłym graczem NHL, jednym z najlepszych polskich zawodników w historii. "Cały czas czekamy na wielkie objawienia w polskim hokeju. Ja i Krzysiek Oliwa już chyba trzecią dekadę będziemy dostawać pytania, o to kiedy następny polski zawodnik zagra w NHL" - mówi legenda rodzimego hokeja.

Mariusz Czerkawski / Ondrej Deml / PAP/CTK

Nowy sezon Tauron Hokej Ligi, która startuje w piątek, zapowiada się ciekawie. Czy to będą mistrzostwa Górnego Śląska? A może Cracovia lub ktoś inny wmiesza się do walki o mistrzostwo? - zapytał swego gościa Cezary Dziwiszek, dziennikarz RMF FM.

Cracovia ma nowego trenera. Nie sądzę jednak, żeby aż takie ciśnienie było tam od razu na złoto, bo to odmłodzona drużyna - odpowiedział Mariusz Czerkawski.

Zdaniem słynnego polskiego hokeisty kwestia złota rozegra się między GKS Tychy, GKS Katowice oraz Re-Plast Unią Oświęcim.

Nie dojdzie do niespodzianek? Polska liga jest już tak skostniała, że nikt nie ma szans przebić się z dołu? - pytał dziennikarz RMF FM.

Ciężko będzie - nie krył Czerkawski. Na pewno każda drużyna może bardzo ciężko pracować, np. Sosnowiec, Toruń, Nowy Targ (...). Wydaje się, że będzie ciekawie. Nie do końca jest tak łatwo przewidzieć zwycięzcę - powiedział Czerkawski.

W ostatnim sezonie najlepiej finiszowała Unia Oświęcim, która teraz gra w Lidze Mistrzów. Dwa mecze już wygrała. Czy to jest drużyna na miarę Ligi Mistrzów? - pytał Dziwiszek.

Jeżeli chcą dalej grać, muszą zdobyć punkty w meczu z Salzburgiem (mecz dzisiaj o godz. 17.30 - red.). Ale pokazali się z bardzo dobrej strony z fińską drużyną Ilves Tampere, nie byli też przecież faworytem, gdy grali z mistrzem niemieckiej ligi, drużyną z Berlina. Unia jest waleczna, ma ambicje, żeby wejść do najlepszej szesnastki. Czy to się uda? Dopóki krążek w grze... - odpowiedział Mariusz Czerkawski.

Jak porównać poziom Ligi Mistrzów do NHL? - zapytał Cezary Dziwiszek.

To przepaść, co tu ukrywać. Oczywiście, te różnice się często już trochę zacierają, bo jednak (w europejskiej LM - red.) sporo jest zawodników szwedzkich, fińskich, rosyjskich (...). Dużo jest też trenerów, i ta myśl szkoleniowa przenoszona jest tutaj z powrotem do Europy. I naprawdę te ligi europejskie całkiem nieźle sobie radzą. Ale bez dwóch zdań, liga amerykańsko-kanadyjska jest najlepszą na świecie i nie sądzę, że ktokolwiek się tutaj mógł zbliżyć - nie krył były gracz NHL.

Dziennikarz RMF FM pytał też o poziom polskiej ligi i reprezentacji.

Na pewno gdybyśmy grali częściej ze Szwedami, Amerykanami na mistrzostwach świata elity, wszyscy kibice hokeja, zawodnicy i drużyny, zbieralibyśmy dużo większe owoce z tego, pozyskiwalibyśmy nowych fanów. Niestety, nie udało się, spadliśmy do drugiej dywizji. Znowu pod koniec kwietnia będziemy musieli powalczyć z kilkoma drużynami o to, żeby w 2026 zagrać w elicie - odparł Czerkawski.

Przyznał też: Cały czas czekamy na wielkie objawienia (w polskim hokeju - red.). Ja i Krzysiek Oliwa już chyba trzecią dekadę będziemy dostawać pytania, o to kiedy następny polski zawodnik zagra w NHL.

Są na to poważniejsze nadzieje? - dociekał Dziwiszek.

Są, ale mają 13-14 lat - odparł hokeista. Przyznał, że z innymi byłymi reprezentantami Polski organizuje turnieje dla dzieci 10-12-letnich, by te talenty wyłowić.

Stwierdził, że oprócz pracy z młodzieżą, ważne jest także, by w każdym większym polskim mieście, było lodowisko, gdzie można trenować hokej. Tutaj potrzebne jest wsparcie Ministerstwa Sportu.

Terminarz 1. kolejki Tauron Hokej Ligi (wszystkie mecze 13.09):

17.00 KH Energa Toruń - Comarch Cracovia

18.00 GKS Tychy - EC Będzin Zagłębie Sosnowiec

18.00 JKH GKS Jastrzębie - Podhale Nowy Targ

18.30 GKS Katowice - Texon STS Sanok