Wykorzystanie policyjnego Black Hawka w spocie wyborczym przez posła PiS to temat numer jeden wtorku. Sprawę skomentował Komendant Główny Policji: oświadczył, że czuje się zbulwersowany zaistniałą sytuacją. Ostatecznie polityk Marek Opioła usunął swój spot. Jedną z informacji dnia była także trąba powietrzna niedaleko Lublina. Silny wiatr uszkodził ponad 100 budynków. Działo się też w świecie kultury: w Cannes odbyła się światowa premiera bardzo oczekiwanego filmu Quentina Tarantino. Oto nasze podsumowanie dnia.

Komendant Główny "czuje się oszukany", Marek Opioła usuwa spot z policyjnymi śmigłowcami

Policyjny Black Hawk wykorzystany w kampanii wyborczej Marek Opioła /

"Dla mnie jest to sytuacja niekomfortowa, że policja, którą bardzo szanuję i cenię... że jest dym o to. Wydaje mi się, że nie są to najważniejsze kwestie w kampanii wyborczej" - w ten sposób poseł Marek Opioła skomentował medialne poruszenie wywołane wykorzystaniem przez niego policyjnego Black Hawka w spocie wyborczym.



Na filmie urzędujący szef sejmowej speckomisji, w kamizelce taktycznej, wychodzi z uruchomionego śmigłowca z napisem "Policja" i wita się z antyterrorystami. Poseł w rozmowie z RMF FM w kuriozalny sposób tłumaczył się z wykorzystania sprzętu policji do własnych celów wyborczych. Kulisy "pożyczenia" śmigłowców opisał natomiast w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Zasadą rzecznik Komendanta Głównego Policji. Mariusz Ciarka zdradził, że Marek Opioła w kwietniu zwrócił się do szefa policji z pismem o zgodę na zrealizowanie materiału filmowego ze śmigłowcami stojącymi na lotnisku. Zgoda została wydana, bo poseł argumentował, że spot ma być wykorzystywany w jego bieżącej pracy szefa sejmowej speckomisji.



Ostatecznie poseł Marek Opioła na prośbę szefa policji kontrowersyjny spot usunął z internetu. Minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie wniosek o odwołanie posła Opioły ze stanowiska przewodniczącego Komisji ds. Służb Specjalnych.

Trąba powietrzna niedaleko Lublina. Straty są ogromne

Przez gminę Wojciechów niedaleko Lublina przeszła trąba powietrzna. Jedna osoba została ranna, wiatr uszkodził 120 budynków.



Morawiecki zapowiada powołanie komisji do spraw pedofilii

Zdecydowaliśmy o powołaniu państwowej komisji ds. badania przypadków pedofilii - poinformował premier Mateusz Morawieckim po wtorkowym posiedzeniu rządu. Jak zaznaczył, będzie ona zajmowała się wszystkimi środowiskami, m.in. duchownymi, a także artystycznymi i nauczycielskimi.



Niki Lauda nie żyje. Był trzykrotnym mistrzem świata Formuły 1

W wieku 70 lat zmarł trzykrotny mistrz świata Formuły 1 Niki Lauda - poinformowały agencje, powołując się na źródła rodzinne. Niki Lauda ostatnio przebywał w prywatnej klinice w Szwajcarii, gdzie trafił z powodu problemów z nerkami.



Bunt Łodzi. Miasto nie będzie płacić faktur za prąd

Łódź zbuntowała się i od czerwca nie będzie płacić faktur za prąd po wyższych stawkach. Magistrat wyliczył, że w tym roku będzie musiał dołożyć do prądu 12 mln złotych, a miejskie spółki ponad 16,5 mln. "Czekamy na spełnienie publicznego przyrzeczenia premiera o rekompensacie wyższych cen energii" - mówi prezes MPK Zbigniew Papierski.

Kodeks karny absurdalny

Przekonanie, że wprowadzane naprędce zmiany do Kodeksu karnego niosą poważne zagrożenia oparte jest na ogólnym wrażeniu chaotycznego pośpiechu w ich uchwalaniu. Do tego już jednak przywykliśmy. Cenniejsze wydaje się przyjrzenie się szczegółom proponowanych zmian. Stąd zestawienie kilku kardynalnych zastrzeżeń do zmian w Kodeksie.



W Cannes swoją premierę miał najnowszy film Tarantino

We wtorek, na półmetku 72. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, w Konkursie Głównym miejsce miała światowa premiera "Pewnego razu w Hollywood", bardzo oczekiwanego filmu Quentina Tarantino. Film ma być hołdem dla dawnego Hollywood, a główne role grają w nim Leonardo DiCaprio i Brad Pitt.