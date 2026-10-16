Te przyprawy uratują twoją odporność jesienią

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Jesień to czas, gdy nasz układ odpornościowy wystawiany jest na próbę. Spadająca temperatura i sezon infekcyjny sprawiają, że coraz częściej szukamy sposobów na wzmocnienie organizmu. Dietetycy podkreślają, że warto sięgnąć po naturalne wsparcie – aromatyczne zioła i przyprawy, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych związków bioaktywnych o właściwościach przeciwutleniających i przeciwzapalnych.

Kurkuma i czarny pieprz – duet idealny

Specjaliści są zgodni – choć przyprawy i zioła nie zastąpią zbilansowanej diety, odpowiedniej ilości snu i aktywności fizycznej, ich regularne stosowanie może realnie wesprzeć odporność.

Jedną z najskuteczniejszych pod tym względem przypraw jest kurkuma. Jej główny składnik aktywny, kurkumina, wspomaga działanie komórek odpornościowych, takich jak limfocyty T i B oraz makrofagi. Jak tłumaczy Mindy Haar, dietetyczka z New York Institute of Technology, kurkumina pomaga zwalczać patogeny i hamuje procesy zapalne w organizmie. Aby zwiększyć jej przyswajalność, warto łączyć kurkumę z czarnym pieprzem – zawarta w nim piperyna znacznie poprawia wchłanianie kurkuminy.

Czosnek – naturalny antybiotyk

Nie od dziś wiadomo, że czosnek to prawdziwy pogromca infekcji. Zawdzięcza to allicynie – związkowi o silnym działaniu przeciwgrzybiczym, przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym. Dietetyczka Johanna P. Salazar podkreśla, że czosnek, nawet w formie granulowanej, zachowuje większość prozdrowotnych właściwości. Dodatkowo jest źródłem prebiotyków, które wspierają mikrobiotę jelitową, a ta odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności.

Imbir – rozgrzewający strażnik zdrowia

Imbir to kolejny must-have w jesiennej kuchni. Zawarte w nim gingerole wykazują silne działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Dietetyczka Seema Shah wyjaśnia, że imbir wzmacnia mechanizmy obronne organizmu i poprawia reakcję komórek odpornościowych na patogeny. Świeży korzeń imbiru świetnie sprawdzi się w herbacie, zupach czy daniach mięsnych.

Oregano, bazylia i rozmaryn – aromatyczne wsparcie

Nie można zapomnieć o oregano, które zawiera karwakrol i tymol – związki o udowodnionym działaniu antyoksydacyjnym i bakteriobójczym. Oregano dostarcza także kwasu rozmarynowego, który łagodzi stany zapalne. Bazylia to z kolei bogactwo witamin A i C oraz bioaktywnych substancji wspierających odporność i równowagę mikrobioty jelitowej. Rozmaryn, dzięki zawartości kwasu karnozowego, wspomaga produkcję glutationu – jednego z najsilniejszych przeciwutleniaczy.