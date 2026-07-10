Przełomowy test Chińczyków. Pierwsza taka sytuacja na świecie

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Chiny przeprowadziły udany test eksperymentalnego systemu odzyskiwania pierwszego stopnia rakiety nośnej na platformie morskiej. Dokonano tego podczas startu z kosmodromu na chińskiej wyspie Hajnan – podała rządowa telewizja CCTV. System ma umożliwić Chinom przełamanie dominacji USA w branży rakiet wielokrotnego użytku.

„To pierwsze w naszym kraju udane, kontrolowane odzyskanie pierwszego stopnia rakiety nośnej, a zarazem pierwsze na świecie odzyskanie rakiety z wykorzystaniem systemu sieciowego” – oświadczyła Chińska Korporacja ds. Nauki i Technologii Aeronautycznych (CASC), cytowana w piątek przez CCTV.

Rakieta nośna Chang Zheng (Długi Marsz) 10B wystartowała o godz. 12.15 czasu lokalnego (godz. 6.15 w Polsce). Sześć minut po oddzieleniu się wyższego członu, jej pierwszy stopień rozpoczął precyzyjny, pionowy powrót. Został on następnie bezpiecznie przechwycony przez specjalną sieć zamontowaną na statku – przekazała CASC.

Udany test stanowi krok w kierunku przełamania amerykańskiej dominacji w branży rakiet wielokrotnego użytku – oceniła agencja Reutera.

Do tej pory na tym rynku przodowały Stany Zjednoczone, w dużej mierze za sprawą osiągnięć firmy SpaceX, która rutynowo odzyskuje nośniki z serii Falcon 9.

Rozwój systemów wielokrotnego użytku to istotny element chińskiego programu kosmicznego, który zakłada m.in. budowę dużych konstelacji satelitarnych oraz realizację załogowych misji księżycowych w najbliższych latach.