Wyrafinowane kreacje z różnych epok. Ta wystawa robi furorę

RMF24

Rekordy popularności bije wystawa najpiękniejszych haftów, złoceń, koronek oraz innych dekoracji wytwornych sukni z całego świata w paryskim Muzeum Mody. Ponad trzysta unikatowych kreacji z różnych stuleci przyciąga tam nieprzebrane tłumy zwiedzających.

Dworskie stroje z XVIII wieku sąsiadują na wystawie „Tkać, haftować, uszlachetniać. Kunszt mody” ze współczesnymi sukniami wieczorowymi najsławniejszych dyktatorów mody. Nie ma podziałów na epoki – wszystko jest przemieszane, by udowodnić zwiedzającym, że „moda kołem się toczy”. Dworskie haftowe i złocone szaty przypominają czasami do złudzenie suknie z laserowymi nadrukami, zdobione perłami i ptasimi piórami.

Od broszowanej tkaniny XVIII-wiecznej kamizelki po laserowy nadruk na kreacji Balenciagi, od koronki z Chantilly po słynną kamelię Gabrielle Chanel – wystawa ukazuje niezwykłą różnorodność technik, jednocześnie skłaniając do refleksji nad ich symboliką i sposobami wykorzystania.

Ekspozycja obejmuje ubrania, dodatki, fotografie, dzieła graficzne, próbki materiałów, narzędzia i wiele innych eksponatów. Na trasie zwiedzania prezentowane są zarówno dzieła wielkich domów haute couture – czyli ręcznego krawiectwa artystycznego najwyższej klasy, jak i prace młodych projektantów, spośród których część powstała specjalnie z myślą o tej wystawie.

Próbki tkanin oraz specjalne stoły wyposażone w szkła powiększające zachęcają zwiedzających do uważnego oglądania eksponatów. Pozwala to zrozumieć złożoność technik kryjących się za każdym dziełem.

+14

Paryskie Muzeum Mody oddaje również należne miejsce twórcom i rzemieślnikom tworzących wyjątkowe kreacje. Ich nazwiska często pozostają zapomniane lub giną w cieniu prestiżowego nazwiska projektanta mody.

Od historycznych pracowni, takich jak Lesage czy Hurel, po przedstawicieli nowego pokolenia, takich jak Baqué Molinié czy Aurélia Leblanc – wystawa przybliża często mało znane zawody świata mody: projektanta tkanin, hafciarza, twórcę ozdób z piór czy twórcę dekoracji kwiatowych.